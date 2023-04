Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz. Gidenleri geri getiremesek de bunun dışındaki tüm kayıplarımızı Allah'ın izniyle telafi etmekte kararlıyız." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından İstanbul'un çeşitli ilçelerine gelen depremzedelerle Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen Büyük Üsküdar İftarı'nda bir araya gelen Erdoğan, sözlerine, tüm İstanbul'a ve Üsküdar'a selamlarını göndererek başladı.

"Üstat" olarak andığı Yahya Kemal Beyatlı'nın Üsküdar'ı "vatanın her şehri gıptayla hatırlar" diyerek tarif ettiğini aktaran Erdoğan, kendisi de bir İstanbul ve Üsküdar aşığı olan merhum şairi, Üsküdar'ın ışıklarına bakarak seslendiği, "Kimlersiniz?/ Ya bağrı yanık kimselersiniz/ Yahut da her sabah uyanık kimselersiniz/ Dünya yüzünde bir sefer olsun tanışmadan öz çehrenizle sizleri görmekteyim bu an/ Sizlersiniz bu anı ışıklarla Türk eden/ Eksilmesin şu mutlu şafaklar bu ülkeden/ Gönlüm, dilim, kanım ve mizacımla sizdenim/ Dünya ve ahirette vatandaşlarım benim." dizeleriyle selamladığını ifade etti.

Erdoğan, kalubeladan beri kardeş oldukları, ebediyen de kardeş olacakları Üsküdarlı vatandaşların her birini hasretle selamladığını belirterek Geleneksel Büyük Üsküdar İftarı'nda kendileriyle olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ebedi ve ezeli kardeşliklerinin remzi olan iftar sofrasını kendileriyle paylaştıkları için vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, bu güzel ramazan akşamında, 1000 aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'nde gönüllerini buluşturan, kucaklaşmalarına vesile olan başta Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen olmak üzere herkese şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah'tan sevdalarını, dayanışmalarını ve kelimelerin kifayetsiz kaldığı muhabbetlerini daim eylemesini dileyerek vatandaşların artık son üç günü idrak edilen Ramazan-ı Şerifleri'ni tebrik etti.

Erdoğan, cuma günü erişecekleri Ramazan Bayramı'nı kutlayarak vatandaşların aileleriyle ve sevdikleriyle mutlu, huzurlu bir bayram geçirmelerini Allah'tan niyaz etti.

Deprem felaketiyle yüreklerin sarsıldığı bir dönemde karşıladıkları ve geçirdikleri ramazanı manasına, ruhuna ve temsil ettiği değerlere uygun şekilde idrak etmeye çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"6 Şubat tarihinden bu yana geçen 70 günde seçim sürecine rağmen bir an olsun deprem bölgesindeki kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Nitekim bu akşam iftar soframızı depremzede kardeşlerimizle birlikte paylaştık. Özellikle bu mübarek günlerde kendilerini sahipsiz hissetmemeleri için kaybettiklerinin acısıyla kalpleri burkulan depremzedelerimizin yanlarında olduk. Ramazan başından beri iftarımızı deprem mağdurlarımızla açmaya gayret ettik. Deprem konutlarının temel atma törenlerini gerçekleştirerek, bu zor günlerinde onlara umut aşıladık. Hayata yeniden başlama iradelerini güçlendirdik. Dün Şanlıurfa ile birlikte 100 binin üzerinde deprem konutu ve köy evinin inşaat sürecini başlatmış olduk. İnşallah ilk sene 319 bin olmak üzere toplam 650 bin konutu teslim edinceye kadar bölgeden asla ayrılmayacağız."

- "BİZLER ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE GELEN BİR ÜMMETİZ, BİR MİLLETİZ"

Enkaz kaldırma çalışmalarında artık yavaş yavaş sona geldikleri bilgisini veren Erdoğan, "Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz. Gidenleri geri getiremezsek de bunun dışındaki tüm kayıplarımızı Allah'ın izniyle telafi etmekte kararlıyız. Deprem turistleri kendi sahte gündemlerinin içinde kaybolup gitseler de biz onların izinden gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Başkaları makam peşinde, koltuk peşinde, siyasi ikbal peşinde koşsa da biz asla onlar gibi olmadık, olmayacağız." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizler zorluklarla beraber mutlaka bir kolaylığın da olduğuna iman eden, zorlukların üstesinden birlik ve beraberlik içinde gelen bir ümmetiz, bir milletiz. Bizler, emanetini taşıdığımız insanına karşı sorumluluk duygusuyla hareket eden bir Cumhur İttifakı'yız. Bizler başta 14 milyon depremzede kardeşimiz olmak üzere 85 milyonun mesuliyetini, vebalini omuzlarında taşıyan bir Cumhur İttifakı'yız. Rabb'im ömür, milletimiz de destek verdikçe inşallah bu mesuliyeti en güzel şekilde yerine getirmeye çalışacağız. İşte sizler de görüyorsunuz, icraatsız, açılışsız, ülkemize eser kazandırmadığımız bir günümüz yok. Kardeşlerim, şu güzel Kadir Gecesi'nde şimdiden 14 Mayıs'a hazır mıyız? Gümbür gümbür sandıklara gitmeye hazır mıyız? Şu mübarek gecenin feyzinden Rabb'im bizleri istifade edenlerden eylesin."

Vatandaşlardan ellerini kaldırmalarını isteyen Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ve "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" diyerek seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin sonunda vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

- İFTAR DUASI YAPILDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, depremzedeler için okunan hatmi şeriften sonra iftar duası da yaptı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, konuşmasında, 14 Mayıs'taki seçimler için Cumhur İttifakı'na destek istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, depremzedelerle aynı masada oturarak oruç açtı.