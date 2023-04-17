“Oğlumun kanını kaça sattınız!”

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Adayı Seyithan İzsiz'in, Ülkücü Şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili PKK'lı Nurullah Semo'ya burs vermesi ve Semo'nun bir akrabasının düğününe katılmasına Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu sert tepki gösterdi. Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığının organize ettiği iftar programına şeref konuğu olarak davet edilen baba Çakıroğlu, Meral Akşener ve Müsavat Dervişoğlu'na "Yazıklar Olsun! Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız? Meral Hanım'a sesleniyorum. Ayağını denk alsın. Biz bu vatan için şehit veriyoruz. PKK'lı, HDP'li bir şahıstan acaba ne aldın ondan? Bunların Atatürk'le, ülkücülükle, milliyetçilikle işi kalmamıştır! CHP de buna dahildir" diye isyan etti.

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