Alaska semalarında görülen mavi girdabın sırrı çözüldü

Alaska Üniversitesi Fairbanks Jeofizik Enstitüsü'nde Araştırma Görevlisi olan Uzay Fizikçisi Don Hampton, bazen roketlerin atılması gereken yakıtlar olduğunu söyledi.

"Bunu yüksek irtifalarda yaptıklarında, o yakıt buza dönüşüyor. Eğer güneş ışığındaysa, bunu bir tür büyük bulut olarak veya girdap şeklinde görmek mümkün"

Yaygın bir manzara olmasa da Hampton, bu tür olayları yaklaşık üç kez gördüğünü söyledi.

Girdabın görünümü, Jeofizik Enstitüsü'nün tüm gökyüzü kamerasına hızlandırılmış olarak yakalandı ve sosyal medyada viral haline geldi.

Kuzey ışıkları gösterisini izleyen fotoğrafçılar da girdabın fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı.

SpaceX roketi, yaklaşık 25 uyduyla birlikte Cuma gecesi California'daki Vandenberg uzay üssünden havalandı.