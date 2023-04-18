CHP binasının yakınında ateş eden firari yakalandı
18.4.2023
Gazete
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CHP İstanbul İl Başkanlığı binası karşısı Tem Otoyolu'nda silahla havaya ateş açılması olayına ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları çerçevesinde konuyla alakası olan 4 kişi yakalanarak adliyeye sevki yapılırken olayı gerçekleştiren firari şahıs ise dün yakalanarak gözaltına alındı. Emre D. isimli şahsın Sultangazi'de saklandığı evde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait şarjöre basılı vaziyette 14 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi. CHP'li kurmaylar söz konusu olayı bir saldırıymış gibi lanse etmeye çalışmış, fakat olayın CHP binasıyla alakalı olmadığı ortaya çıkmıştı.