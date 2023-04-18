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Haberler Gündem CHP binasının yakınında ateş eden firari yakalandı

CHP binasının yakınında ateş eden firari yakalandı

18.4.2023

Gazete

CHP binasının yakınında ateş eden firari yakalandı
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası karşısı Tem Otoyolu'nda silahla havaya ateş açılması olayına ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları çerçevesinde konuyla alakası olan 4 kişi yakalanarak adliyeye sevki yapılırken olayı gerçekleştiren firari şahıs ise dün yakalanarak gözaltına alındı. Emre D. isimli şahsın Sultangazi'de saklandığı evde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait şarjöre basılı vaziyette 14 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi. CHP'li kurmaylar söz konusu olayı bir saldırıymış gibi lanse etmeye çalışmış, fakat olayın CHP binasıyla alakalı olmadığı ortaya çıkmıştı.
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