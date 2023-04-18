Finansın merkezi İstanbul oluyor

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi projesinin bankalar etabı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Başkan Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulundu.

"DURMADAN HİZMETE DEVAM"

Konuşmasına deprem bölgesindeki vatandaşları ihmal etmeden yatırımlara hız verdiklerini belirterek başlayan Başkan Erdoğan, "Durmak yok, yola, hizmete, eser kazandırmaya devam diyerek milletimizi hayalleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. İFM'in ilk etabının açılış heyecanını yaşıyoruz. Dünyada New York, Londra, Frankfurt gibi asırlık merkezlerin yanında, Dubai, Hong Kong gibi sonradan bu listeye dahil olan finans merkezleri de bulunuyor. Asya ve Avrupa arasında artan ticari rekabet ile ülkemizin jeopolitik konumu İstanbul'un önünde yeni fırsat pencereleri açıyoruz" diye konuştu.

"HEDEFLERİ YUKARI TAŞIDIK"

Türkiye Ekonomi Modeli'yle hedefleri bir adım daha yukarı taşıdıklarını dile getiren, "Doğu ve Batı arasında coğrafi ve ticari köprü görevi üstlenen İstanbul'un aynı bağı kurma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz.

İktidara geldikten sonra bu müjdeyi vermiştik. İstanbul'u dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri haline getireceğiz ve getirdik. Şimdi de bu işin fiziki şartlarını oluşturduk. Kimlerle mücadele etmedik ki.

MB'yi İstanbul'a taşıyacağız dedik, önümüze çıktılar. Ne yapmadılar ki, Vakıfbank için aynı şeyi söylediler. Bunların kadim medeniyetimizin haberleri yok. Türkiye'de finansın tarihinde neler olduğunu bunlar bilmiyor.

Tarihte İstanbul nasıl bu ülkenin finans merkeziyle işte yeniden finans merkezi olma görevini üstleniyor" diye konuştu.

"SANDIĞIN RENGİ DÜNDEN BELLİ"

14 Mayıs'taki seçimlere de değinen Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğine dair kritik karar vereceğiz. Sadece adaylar, partiler, ittifaklar arsında değil, aynı zamanda iki farklı anlayış arasında da mühim tercih yapacağız.

Milletimizin 21 yıldır olduğu gibi eser, hizmet ve yatırım siyasetinden yana olacağına inanıyoruz. Aziz milletimiz bismillah diyerek Türkiye Yüzyılı'nı başlatacaktır. Ömrünün 40 yılında meydanların nabzını tutan siyasetçi olarak Allah'ın izniyle sandığın renginden en ufak şüphe duymuyorum. Batılı tefecilerden 300 milyar dolar dilenme, her şeyi bedava verme, IMF reçetelerine teslim olma gibi abuk subuk vaadi burada konuşmaya değer bulmuyorum. 20 yıl başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yaptım. Böyle bir safsata hile dünyanın hiçbir liderinde görmedim" sözleriyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

"7'Lİ KOALİSYON VATANDAŞA SADECE HAYAL SATIYOR"

SEÇİM öncesi uçuk vaatlerle seçmeni etkilemeye çalışan ve depremzedeler için devletin çok uygun koşullarda yaptığı evleri "ücretsiz" vereceklerini iddia eden 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sert yanıt geldi. Şanlıurfa'da önceki akşam bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Afetzedelerimizi kaderlerine terk etmek yerine neden İzmir depreminden sonra evleri bedava yapıp teslim etmediniz. Gene gittik biz yaptık. Tabii bir de yalan olduğunu kendilerinin de bal gibi bildiği vaatlerle insanımıza hayal satmaya çalışıyorlar. Göreve gelirlerse her şeyi bedava vereceklermiş. Madem her şeyi bedava verebiliyordunuz, yıllardır yönettiğiniz İzmir'de, Eskişehir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Muğla'da niçin oradaki vatandaşlarımıza bedava vermediniz. Bu yalancılığı bırakın, bu sahte vaatleri bırakın, elinizden tutan, sizi engelleyen mi oldu!" sözleriyle muhalefete yüklendi.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ YENİ MÜJDE VERİLECEK

BAŞKAN Erdoğan, dün Yeni Fikirtepe Meydanı'nda düzenlenen 'Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni'ne katıldı. Konuşmasında yeni bir müjdenin sinyalini veren Başkan Erdoğan, "Bayramın ilk günü, kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi inşallah milletimizle paylaşacağız" dedi. Mevcut projeleri hızlandırdıklarını belirten Erdoğan, "830 bin metrekareyi bulan alanı ile Fikirtepe ülkemizin en önemli projelerinden biridir. 18 parselde yürütülen Yeni Fikirtepe Projesi'ne 2020 yılında başlandı. 20 milyar liralık yatırımla 60 bin vatandaşın yaşayacağı konutlar yapıyoruz. Bir başka ifadeyle projenin 3'te 1'i tamamlandı. İlk etapta inşa edilen 16484 konutun anahtarlarını teslim ediyoruz. Projenin ikinci ve üçüncü etaplarında dönüşüm çalışmalarını başlatıyoruz. 2024 Temmuz ayına kadar konutlar sahiplerine teslim edilmiş olacak. Gönül projenin yatay projeyle gerçekleştirilmesi istenirdi" dedi