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Haberler Gündem Bahçeli: CHP yönetimi çıkmaz sokaktadır

Bahçeli: CHP yönetimi çıkmaz sokaktadır

19.4.2023

Gazete

Bahçeli: CHP yönetimi çıkmaz sokaktadır
MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir 1'inci bölge milletvekili adayı Yüksel Taşkın'la ilgili "FETÖ'cü Taraf Gazetesi'nin eski yazarını İzmir'den milletvekili adayı ilan eden Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi Pensilvanya'nın güdümündedir" dedi.
BAHÇELİ, "Türklüğü Anayasa'dan çıkarma pespayeliğini alçakça gündeme taşıyan selamsız Babacan'ın yoldaşı Ali Dibo'yu Ankara Çankaya'dan milletvekili adayı gösteren Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi çıkmaz sokaktadır. Aziz Atatürk'e hakaret edenleri baş tacı yapan, yeni bir çözüm sürecinin altyapısını hazırlayan, sözde Kürt sorununu gündeme taşıyan, Türk askerinin silah bırakması için uygun ortam kollayan Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti'ni dinamitlemek için kulisleri kaynatmakta, lobi çalışmalarını kamçılamaktadır. Tehdit büyüktür, yakındır, kurnazdır" dedi.
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