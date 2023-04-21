Bayramda 99 bin 245 polis görev yapacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı öncesinde oluşan trafiği denetlemek amacıyla Kocaeli ile İstanbul sınırındaki Gebze polis noktasına geldi. Görevli polislerle bayramlaşan Bakan Soylu, ekiplerin kontrol amacıyla durdurduğu araçlardaki vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.



Bayram tatili sürecince yollarda yaşanabilecek olumsuzlukları engelleyebilmek için ekiplerin 24 saat görev başında olacaklarını ifade eden Bakan Soylu, "Hem Türkiye'nin birçok noktasında trafik denetimleri yapılıyor hem de bayram konusunda özellikle gerek emniyet ekiplerimiz gerekse de jandarma ekiplerimiz bayram yoğunluklarının trafik kazasına dönüşmemesine ve dikkatli, güvenli sürüşünün sağlanmasına, gerekli tüm tedbirlerin alınmasına yönelik adımlarını atıyorlar. Yaklaşık 99 bin 245 personelimiz bayram boyunca görev yapacak" dedi.

DİĞER