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Haberler Gündem Bayramda hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklıklar...

Bayramda hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklıklar...

Meteoroloji'den gelen son hava tahminine göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile G. Antep, Kilis, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın ilk gününde İzmir'de ve Ege'de hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklıklar...

21.04.2023, 09:05 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023, 09:27

Meteorolojiden yapılan uyarılara göre; Yağışların Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, rüzgarın da Hakkari çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bayramda hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklıklar...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bayramda hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklıklar...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla İç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bayramda hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklıklar...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu,

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bayramda hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklıklar...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bayramda hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklıklar...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bayramda hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklıklar...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bayramda hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklıklar...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Hakkari çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Bayramda hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklıklar...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, G. Antep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, öğle ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatı, batısı kuzeydoğu 3 ila 5, akşam saatlerine kadar doğusu 6 Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatı, akşam kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatı, gece kuzeydoğudan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, gece kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 1,0 m; Görüş: İyi.

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