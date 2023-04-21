Bayramda hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklıklar...

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, G. Antep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, öğle ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatı, batısı kuzeydoğu 3 ila 5, akşam saatlerine kadar doğusu 6 Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatı, akşam kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatı, gece kuzeydoğudan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, gece kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 1,0 m; Görüş: İyi.