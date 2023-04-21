Doğayla başbaşayken elektriksiz kalmayın

Hayatın yoğun temposu içinde kesintisiz enerjiye hepimiz ihtiyaç duyuyoruz. Telefon, bilgisayar, tablet gibi cihazlarımızda yaşanan enerji sorunları günümüzü etkileyebiliyor. Yolculuklar, hafta sonu gezileri ve acil durumlarda da enerji problemleri yaşayabiliyoruz. Hayatı kolaylaştıran teknolojilere öncülük eden Anker, PowerHouse taşınabilir şarj istasyonlarıyla bu sorunlara çözüm oluyor.



6 BAĞLANTI NOKTASI

Kolayca taşınabilen ve aynı anda birden çok cihazı şarj edebilmek için çoklu bağlantı noktasına sahip Anker PowerHouse ürünleri, elektrikli ızgara, kahve makinesi, buzdolabı, televizyon gibi cihazları da çalıştırabiliyor. Yeni ve gelişmiş teknolojilerle kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran Anker, Power- House taşınabilir şarj istasyonları ile enerji ihtiyacına çözüm sunuyor. Anker 521 PowerHouse 200W Taşınabilir Şarj İstasyonu, tek şarjda dizüstü bilgisayarı 4 kez, kameraları 5 kez, cep telefonlarını ise 20'den fazla kez şarj edebiliyor. 2 AC bağlantı noktası, 2 USB-A bağlantı noktası, bir USB-C bağlantı noktası ve 12V çakmak şarjı dahil olmak üzere 6 adet bağlantı noktası bulunan bu üstün cihazın ömrü 50 bin saate kadar ulaşıyor. Fısıltı kadar sessiz çalışan PowerHouse şarj istasyonu, dahili LED aydınlatmaya, bilgilendirici akıllı ekrana ve düşmeye karşı dayanıklı tasarıma sahip.



OTOMATİK KAPANIYOR

Anker 535 PowerHouse 500W Taşınabilir Şarj İstasyonu, 4 AC bağlantı noktası, 3 USB-A bağlantı ve bir 12V çakmak şarjı ile donatılmış. Anker 535 PowerHouse, ısıtıcı, taşınabilir buzdolabı, lamba gibi 500 W'tan düşük cihazları kolaylıkla çalıştırabiliyor. Cihaz, LiFePO4 piller, akıllı sıcaklık kontrol sistemi ve darbeye dayanıklı tasarımıyla günlük kullanımda bile on yıldan fazla dayanıyor. Cihazın LED ekranı hücre kapasitesini, akım girişini ve çıkışını ve PowerHouse'un tamamen şarj olması için tahmini süreyi net bir şekilde görmenizi sağlıyor. Güç israfını önlemek için tüm cihazlarınız tamamen şarj olduğunda otomatik olarak kapanıyor. Anker 535 PowerHouse da tıpkı 521 PowerHouse gibi fısıltı kadar sessiz seviyelerde çalışıyor.



GÜNEŞ ŞARJ İÇİN HAZIR

Çok güçlü bir cihaz olan Anker 757 PowerHouse 1500W Taşınabilir Şarj İstasyonu, neredeyse tüm cihazlarınızı şarj edebiliyor. Kutu içindeki adaptör ve bir USB-C bağlantı noktası aracılığıyla 2,4 saatte yüzde 0'dan yüzde 80'e şarj edebilen, yerleşik 60 W USB-C power delivery sayesinde dizüstü bilgisayarınıza yüksek hızda güç sağlayan cihaz, 2 AC, 4 USB-A, 2 USB-C bağlantı noktası ve bir 12V çakmak şarjı olmak üzere 9 bağlantı noktasına sahip. Premium LiFePO4 pilleri sayesinde, standart lityum iyon pil paketine kıyasla 6 kat daha uzun ömürlü olan cihaz, yerleşik aydınlatma çubuğuyla acil durumlarda veya elektrik kesintilerinde karanlıkta parlıyor. ANKER 625 Power- House 100W Power- Solar Panel ise PowerHouse'ları şarj için güneş enerjisinden faydalanmanızı sağlıyor. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca taşınabilen PowerSolar'ın 2 USB çıkışı (USB-C ve USBA) telefon, tablet ve daha birçok cihazınızı aynı anda şarj edebilmeye imkan tanıyor. Hava bulutludan güneşliye dönerse veya gölgeli bir alandan güneşli bir alana geçerseniz şarj etmeye otomatik olarak devam eden cihaz, aşırı gerilim, kısa devre ve dalgalı akım korumasıyla güvenle kullanılabiliyor.



TİMUR SIRT/ TEKNOLOJİ

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