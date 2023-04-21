Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı Masum Türker: Bugün bu konuştuklarımızın mimarı Berat Albayrak’tır

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yürüttüğü Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde, 2020-2022 döneminde Karadeniz'de keşfedilen toplam 710 milyar metreküplük dev doğal gaz rezervinin şebekeye verilmesi çalışmalarında sona gelindi.

Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğal gaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Nisan'da düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" ile karaya ulaştırıldı.

Doğal gazın çıkarılması süreci fazlar halinde ilerleyecek. İlk fazda üretilen gazın mayısın ilk yarısında hanelere verilmesi hedefleniyor. Günlük gaz üretimi Faz-1'de 10 milyon metreküp olacak, Faz-2'de 40 milyon metreküpe, Faz-3'te ise 60 milyon metreküpe ulaşacak.

Türkiye'nin enerjideki tarihi yolculuğu 2017 yılında dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın sözleriyle başlamıştı. Albayrak, "Bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisi ile, yılda en az Karadeniz'de 2 tane, Akdeniz'de 2 tane kuyu kazacağız." demişti.

ESKİ EKONOMİ BAKANI TÜRKER: BU KONUŞTUKLARIMIZIN MİMARİ BERAT ALBAYRAK'TIR

Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında konuşan eski Ekonomi Bakanı Masum Türker'den çarpıcı değerlendirmeler geldi.



Muhalif kimliği ile tanınan Masum Türker yaptığı açıklamada, "Bizim kodlandığımız zaman şuydu. Bu ülkede petrol var ama çıkarılmasına müsaade edilmedi. Türkiye'de uluslararası oyunlara alet olan mekanizmalar vardı. Ben doğalgazda verilen müjdeleri pek önemsemiyorum. Bu konuda en önemli konu cari açığın kapanmasıdır. Cari açığın 50 milyar dolar düşmesi bekleniyor. Bu da Türk lirasının yeniden değer kazanması anlamına geliyor. Bugün bu konuştuklarımızı baş mimarı Berat Albayrak'tır. Kendisi bu konuda doktora yaptı. Bilim ışığında Berat Albayrak bu konulara girmeseydi, bugün bunlar konuşacak olamazdık. Doğalgaz keşfi sonrası cari açık, üretim maliyeti düşecek. Türkiye diğer taraftan bu konuda uzmanlaşacak" dedi.

KARADENİZ GAZ KEŞFİNİN TARİHÇESİ

TPAO, Ağustos 2020'de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküplük bir doğal gaz keşfi gerçekleştirdi. Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusundaki sondaj tamamlandığında, kuyudaki rezerv miktarı 85 milyar metreküplük revizyonla 405 milyar metreküp olarak güncellendi..

Haziran 2021'de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi gerçekleştirildi. Yeni keşiflerle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervi 540 milyar metreküpe ulaştı.

Aralık 2022'de ise söz konusu rezerv DeGolyer & MacNaughton adlı bağımsız kuruluşun yeniden değerlendirme çalışması sonucu 652 milyar metreküp olarak tekrar güncellendi ve Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi daha gerçekleştirildiği açıklandı.

Böylece Karadeniz'deki toplam rezerv miktarı Aralık 2022 itibarıyla 710 milyar metreküpe ulaştı.