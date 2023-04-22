CHP’li Tanrıkulu HDP ile kirli pazarlığı itiraf etti! Maddelerin tamamı birbiriyle örtüşüyor

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, bazı önceliklerinden vazgeçen İYİ Parti'nin de yer aldığı Altılı Masa'nın ortak metninin HDP'nin tutum belgesiyle örtüştüğünü bildirdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, Partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, HDP ile işbirliklerini itiraf etti. İYİ Parti'nin önceliklerinden vazgeçtiğini ve ortak bir metinde bir araya geldiklerini söyleyen Tanrıkulu, 6'lı Masa'nın liderlerinin imzaladığı 2 bin 400 maddelik metnin birçok noktasının HDP'nin tutum belgesiyle örtüştüğünü söyledi. HDP/PKK ile işbirliklerini itiraf eden Tanrıkulu, Altılı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metninde, HDP'nin Eylül 2021'de ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesinin tamamını kabul ettiklerini beyan etti.

MADDELERİN TAMAMI BİRBİRİYLE ÖRTÜŞÜYOR

6'lı Masa, 30 Ocak 2023'te Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni duyurmuş, metinde, HDP'nin Eylül 2021'de ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesinde yer alan maddelerin tamamının yer alması dikkat çekmişti. Metinde, terör örgütü PKK'nın adının geçmemesi de dikkat çekerken, HDP'nin tutum belgesinde ise sınır dışı operasyonlara son verilmesi yer alıyor.

HDP İLE GİZLİ PAZARLIK

Terör örgütü PKK'nın nefes almasını sağlamak, Türkiye'nin kesintisiz ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü terör örgütleriyle mücadelesine son vermek amacıyla ilan edilen tutum belgesinin 6'lı masanın ilan ettiği ortak metnin içinde yer alması, HDP ile gizli pazarlığı gün yüzüne çıkartmıştı.

PKK'YA DESTEK VEREN BELEDİYELERİN GÖREVE GELMESİ İSTENİYOR

HDP'nin tutum belgesinde "Güçlü demokrasi, aynı zamanda yerinden ve yerelden yönetim anlayışını gerektirir" ifadesi ile özerklik niyeti açıkça ortaya konulurken, "Kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi acildir" maddesiyle terör örgütü PKK'ya destek veren HDP'li belediyelerin tekrar görev başına geçmesi isteniyor.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYONLAR DURSUN"

Belgenin "Barışçı dış politika" başlığında ise sınır dışı operasyonlara son verilmesi isteniyor. Terör örgütüne can simidi olma arzusu ortaya konuyor. Yine pek çok maddede kimi yerlerde açık kimi yerlerde ise gizli şekilde Anayasa'ya aykırı taleplerin dile getirildiği görülüyor.

KILIÇDAROĞLU'DA TUTUM BELGESİNDE YER ALAN MADDELERİ KABUL ETTİKLERİNİ İTİRAF ETMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde ayaklarına giderek görüştüğü HDP'lilerle kameralar karşısında el sıkışarak HDP'nin de tutum belgesinde yer alan kayyum uygulamasına son verileceğini açıklamış, HDP'nin özerk yerel yönetimler talebine de yeşil ışık yakmıştı. Kılıçdaroğlu, yine HDP'nin tutum belgesinde yer alan KHK'lılara özgürlük vaadinde bulunmuştu.