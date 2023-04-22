  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Tavukçular Çin’e “ayak” basacak

Tavukçular Çin’e “ayak” basacak

22.4.2023

Gazete

Tavukçular Çin’e “ayak” basacak
Çin'in mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan tavuk ayağı, Türk piliç sektörünün önemli ihraç kalemleri arasına girerken, tavukçular bu alanda hedef yükseltti. 50'ye yakın tavuk firmasının Tarım ve Orman Bakanlığı'na Çin'e tavuk ayağı ihraç etmek için başvuruda bulunduğu öğrenildi. Mevcutta Çin'e yılda yaklaşık 50 milyon dolarlık tavuk ayağı satan tavukçuların bu alandaki ihracat hedefi ise yıllık 500 milyon dolara yükseldi. Tarım Bakanlığı'nın ihracat izni ile tavukçuların katma değerli ürün satmasına da olanak tanınırken, tavuk ayağının 3 kalitede satışa sunulduğu ifade edildi. Birinci kalite tavuk ayağının A Plus etiketiyle satıldığı, bu sınıfa giren tavuk ayaklarının etli ve yarasız-lekesiz ayaklardan oluştuğu, A ve B sınıfının ise daha düşük kalitede olduğu ifade edildi. Edinilen bilgiye göre, Çin'de yine önemli bir pazarı olan tavuk kafası için de girişimlerin bulunduğu, eğer bakanlıktan izin alınırsa bu ülkeye tavuk kafası satmanın da mümkün olacağı belirtildi.

BARIŞ ŞİMŞEK

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA