Tavukçular Çin’e “ayak” basacak

Çin'in mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan tavuk ayağı, Türk piliç sektörünün önemli ihraç kalemleri arasına girerken, tavukçular bu alanda hedef yükseltti. 50'ye yakın tavuk firmasının Tarım ve Orman Bakanlığı'na Çin'e tavuk ayağı ihraç etmek için başvuruda bulunduğu öğrenildi. Mevcutta Çin'e yılda yaklaşık 50 milyon dolarlık tavuk ayağı satan tavukçuların bu alandaki ihracat hedefi ise yıllık 500 milyon dolara yükseldi. Tarım Bakanlığı'nın ihracat izni ile tavukçuların katma değerli ürün satmasına da olanak tanınırken, tavuk ayağının 3 kalitede satışa sunulduğu ifade edildi. Birinci kalite tavuk ayağının A Plus etiketiyle satıldığı, bu sınıfa giren tavuk ayaklarının etli ve yarasız-lekesiz ayaklardan oluştuğu, A ve B sınıfının ise daha düşük kalitede olduğu ifade edildi. Edinilen bilgiye göre, Çin'de yine önemli bir pazarı olan tavuk kafası için de girişimlerin bulunduğu, eğer bakanlıktan izin alınırsa bu ülkeye tavuk kafası satmanın da mümkün olacağı belirtildi.



BARIŞ ŞİMŞEK

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