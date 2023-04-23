Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Sakarya’da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Maşallah, şu muhteşem katılım buraya gelirken yolların sağında solundaki Akyazı'nın güzel insanları doğrusu bize çok duygula anlar yaşattı. Adeta buradaki muhteşem katılımı Akyazı'dan buraya caddenin sağında solunda gördük. Bu bir şeyi gösteriyor. Akyazı biz 14 Mayıs'a hazırız diyor. Sakarya biz gümbür gümbür akıyoruz 14 Mayıs'a hazırız diyor. İnşallah 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal'i gönderiyor musunuz? Onun buradaki uzantılarına gereğini yapıyor musunuz? Cumhur İttifakı'nı Sakarya'da iş başında güvenle yola devam diyor musunuz? Ben de sizlere şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum.

Milli mücadelenin en önemli safhalarından biri olan Büyük Millet Meclisimizin açıldığı gün olan 23 Nisan'ın 103. yıl dönümüne ulaştık. Mmilletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun.

Öyleyse 14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım. Ben Sakarya'nın bu dersi vereceğine inanıyorum.

Gazi Mustafa Kemal'in çocuklarımıza adadığı bu önemli günün temsil ettiği milli mücadele ruhunu hiç bir zaman kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Sakarya'nın evladı Sait Faik, bir insanı sevmekle başlar her şey diyor.

21 sene değil 40 yıl dik durduk dikleşmedik ve bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bizim kendi hikayemizde milletimizi sevmekle, ülkemizi sevmekle, vatanımızı sevmekle başladı. Her günümüze, her haftamıza, her ayımıza, her yılımıza bu aşkla bu sevda ile başladık ve devam ettik. Bu yıl 6 Şubat depremlerinde yaşadığımız kayıplar sebebiyle Ramazan ayını ve bayramı buruk karşıladık. Biliyorsunuz bizim hareketimizde hanım kardeşlerimizin yeri çok farklı. Hep kale içeriden fethedilir derim. Yani hanımlar bu konuda kararını verdimi bu iş bitmiştir. Hamdolsun imanımızın bir gereği olarak umudumuzu asla yitirmedik. Ne diyor şair; İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmadık. Dün de Kahramanmaraş'taydım Nurdağı'ndaydım orada konutların teslimini yaptık. Bugüne kadar Cumhur İttifakı olarak 4-5 kez bölgeye gittik. Ama birileri de turist olarak gittiler. Biz turist olarak değil iş yapmaya gittik.

BU ÜLKE TERÖR DEVLETİ DEĞİLDİR

Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne sebep olan Selo'yu çıkaracakmış. Terör elebaşı Öcalan'ı çıkaracaklarmış. Bay Bay Kemal bunları söylerken Bayan Meral'in aykırı bir ifadesi var mı? Türkiye terör örgütlerinin oyuncağı değildir.

"TCG ANADOLU'YU İZMİR'E UĞURLUYORUZ"

TCG Anadolu'ya 'maket gemi' diyen bu 7'li masanın mensuplarına, en güzel cevabı gemimizi ziyaret eden 70-80 bin kişi verdi. Son 1 hafta, 10 gün de TCG Anadolu uçak gemimizi İzmir'e uğurlayacağız. Şöyle 1 hafta, 10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var. Onun iki katı büyüklüğünde uçak gemisi de yapacağız ve böylece mavi denizlerde uçak gemilerimiz çok daha farklı bulunacak.

Bu insanlar durup dururken oraya gelmedi. Saatlerce kuyrukta beklediler bu muhteşem eseri görmek için. Bu ülkede bir toplu iğneyi yapamayan dönemlerden geliyoruz. Şimdi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncımızı yapıyoruz. Diğer tarafta Kızılelma'yı da yapıyoruz. Bu tabi bunları rahatsız edecek. Arifiye'de bugün Altay tankımızı silahlı kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma alt yapısı üzerinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme sözü ile bir kez daha karşınızdayız.

Afete hazırlık yanında diğer alanlarda da ülkemizi ve milletimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımlar atıyoruz. Sizlerle buluşmaya gelmeden önce, az önce söyledim TCG Anadolu'yu Karadeniz'e uğurladık. Fakat bu bize yeter mi? İnşallah 14 Mayıs'ta bu görevi bize vermeniz halinde ikinci adım bu uçak gemisinin iki kat büyüklüğündeki geminin ön görüşmelerini belli ülkelerle yaptım. Onun iki katı büyüklüğündeki uçak gemisini de yapacağız ve böylece mavi denizlerde bizim uçak gemilerimiz çok daha farklı bulunacak. Aynı şekilde denizaltılarımız öyle bulunacak. Bugün buraya gelmeden önce bir de 23 Nisan vesilesiyle bizim her yıl çocuklarımızdan bir kabine toplarız. Çocuklarımızla kabinemizi topladık. Şimdi de Akyazı'dayız. Sakarya ülkemizin önde gelen sanayi, ticaret ve tarım şehirlerinden biri. Şehrimize bugüne kadar kazandırdığımız 89 milyar liralık eser ve hizmeti Sakarya'da hayata geçirdik.

Bu buluşmamızda aynı zamanda Akyazı Spor Kompleksimizin resmi açılışını da yapıyoruz. Biraz sonra Arifiye'ye gidiyoruz. Savunma sanayiimizin önemli bir projesinin yeni bir aşamaya geçişine şahitlik edeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili Togg'un piyasaya çıkışının sevincini hep birlikte yaşadık. Aynı şekilde Türk savunma sanayiinin sembol eserlerinden TCG Anadolu gemisinin hizmete alınma gururunu milletimizle yaşadık. Bitti mi? Zonguldak Filyos'ta Karadeniz gazının devreye alınması törenini Sakarya adı ile gerçekleştirdik. Bu vesileyle bir ay boyunca konutlardaki tüm doğal gaz tüketiminin bir yıl boyunca da mutfak ve su ısıtma amaçlı tüketimin ücretsiz olacağı müjdemizi bir kez daha milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Rabbim lütfetti ve Karadeniz doğal gazını böylece milletimizin emrine veriyoruz. Gabar'da da 1 milyar dolarlık doğal gazı bulduk. Onu da çıkarıyoruz. Çalış senin de olsun. Ama bunların böyle bir derdi yok. Bunlar teröristlerle el ele kol kola yürüyorlar. Onun için biz ne yaptık? Cudi'de bunları gömdük mü? Gabar'da bunları gömdük mü? Tendürek'te bunları gömdük mü? Bilin ki biz olursak bu teröristleri bu mağaralarda gömmeye devam edeceğiz. Onun için devamlı birbirlerine söz veriyorlar. Erdoğan gitmesi lazım diyorlar. Çünkü Erdoğan giderse meydan boş kalacak o zaman at oynatmaya başlayacaklar. Ama benim milletim bunlara bu meydanı bırakmaz. Sosyal yardım programlarımız ihtiyaç sahibi ailelerimizin doğal gaz ve elektrik giderlerinin bir bölümünü zaten karşılıyordu. Karadeniz gazının sevincini tüm milletimizle paylaşmak için vatandaşlarımızın tamamına bir ay ve bir yıl süreyle bu imkanı sağlıyoruz. Türkiye'nin zenginliklerini milletimizin her bir ferdinin günlük hayatına yansıtma kararlılığımızın bir diğer işareti olarak şimdi Aile ve Gençlik Bankası'nı kuruyoruz.

Kaynağını nereden bulacaksınız diyenlere cevap; Bay Bay Kemal tefecilerden buluyor, eroinmanlardan buluyor, esrarkeşlerden buluyor. Biz kaynağını Karadeniz gazı gibi ülkemizin doğal zenginliklerinden alacak bu banka ile ne yapacağız? Aile kurumunu güçlendirecek pek çok çalışmanın finansmanını buradan temin edeceğiz. Norveç kendi doğal gazının petrolünün belli bir oranını yüzde 25 gibi rezerv olarak kullanır ve gençliğine onu tahsis eder. Aynı benzerini de inşallah biz ülkemizde yapacağız. Ev kadınlarınımızın emekliliğine piriminin üçte birini ödeyerek destek vereceğiz. Böylece isteyen her ev hanımımız oldukça kolay şartlarda emekli olarak kendi gelirine sahip olma imkanına kavuşacak. Gençlerimizin eğitiminden istihdamına, iş kurmasından evlenmesine, hayata başlarken attığı her adımda yanında olacağız.

Parayı yönetmek, finansmanı yönetmek böyle olur Bay bay Kemal. Tefecilerden para alarak değil. Davos'ta o zamanki IMF Başkanı'yla görüşme yapıyoruz. 'Sen bizden alacağını taksitlerini alıyor musun?' dedim. 'Alıyorum' dedi. Sene 2013, bak dedim Türkiye'yi sen yönetemezsin, Türkiye'yi ben yönetirim. Sen de taksitlerini alırsın. O zaman da Merkez Bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar dolar. Şimdi 122 milyar dolara çıktı.

FAİZ DÜŞECEK

Gençler bunlar çok önemli. Bu ne demektir? IMF, Türkiye'ye bir daha gelmedi, kapıyı kapattık. CHP'nin Sözcüsü, İYİ Parti'nin Merkez Bankası'ndan gelen bir adamı var, bunlar illa Türkiye IMF'ten borç almalı dediler. Biz bunları dinledik mi? Biz IMF'ten 1 kuruş aldık mı? Şu anda enflasyonda bir sıkıntımız var ama faizi 8 buçuğa düşürdük, daha da düşecek. Geçmişte yaptığımıza göre bugün de yaparız, yarın da yapacağız. Binlerce başlıkla Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sizlerle başaracağız.

"GIDADA YANLIŞ YOLDA GİDENLERE, DERSLERİNİ VERECEĞİZ"

Ekonomideki sıkıntıları da unutmuyoruz. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürecek adımları kararlılıkla atmayı sürdürüyoruz. Şunu çok açık, net söylüyorum. 14 Mayıs'tan sonra özellikle gıdada bu çeşitli gıdalar olabilir. Yanlış yola gidenlere yapacağımız düzenlemelerle gerekli dersi vereceğiz.

Bay bay Kemal sen bu sefaletin temsilcisisin. Sen hastaneleri bu hale getiren kişisin. Buna 5 tane koyun verin, kaybeder gelir. Ülkenin bu kutlu yürüyüşü, hırsları uğruna engellemeye çalışan fırsatçılara eyvallah etmeyeceğiz. 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Sakarya, 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha ileri taşımaya hazır mıyız? Türkiye Yüzyılı'nın inşası için bismillah diyor muyuz? Sakarya, Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? İşte benim gönlümün sultanı Sakarya bu. Benim gençliğimden beri sevdam olan Sakarya bu. Rabbim hepinizden razı olsun.

Her seçim bir yol ayrımıdır. Hatırlarsanız milletimiz 2007 seçimlerinden vesayetle milli irade arasında seçim yaptı. Milletimiz 2015 seçimlerinde PKK'nın vatanımızı bölme saldırılarıyla istikbalimiz arasında bir tercihe yöneldi. Bugün yine bir seçim arifesindeyiz. Bir yanda depreminden, milli teknoloji hamlesine, tüm başlıklarıyla Türkiye Yüzyılı vizyonu var. Diğer yanda 7'li masa, emperyalistlerin boyundurluğundaki Türkiye özlemi duyanlar var. Kendinizin ve evladınızın geleceğinizi bu 7'li kavga masasına emanet eder misiniz? Ülkenizin güvenliğini bu kumar masasına emanet eder misiniz? Buradan milletimin tüm fertlerine sesleniyorum; bakkala ekmek almak için bile güvenemeyeceğiniz birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Ah benim çiftçi kardeşim... Önüne 3 keçi katsanız akşama hepsini kaybedeceğini bildiğiniz birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz? Emekli kardeşim, oturduğun apartmana yönetici olarak seçmeyeceğin birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misin? 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapmalıyız.

Bay Bay Kemal bir ara ciddi ciddi ülkenin başına gelebileceğine inanmış. Milletimizi birbirine düşürmek için her gün yeni bir fitne ateşi yakmaya başladı. Bunlar LGBT'ci, İYİ Parti LGBT'ci, HDP LGBT'ci, CHP, o da öyle. AK Parti bu işlerin tam karşısında, MHP tam karşısında, Yeniden Refah, Büyük Birlik, Hüda Par öyle. Bizim için aile kutsaldır, aileye toz konduramayız. Biz aile kurumumuza dokundurmayacağız. Bunlar gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış. Siz ne hayasızsınız?

KILIÇDAROĞLU'NUN KÜRT VE ALEVİ PROVOKASYONU

Biz bugüne kadar bizim Sünnilik diye Alevilik diye dinimiz yok, bizim dinimizin tek bir adı var o da İslam'dır. Dini kimliğimizin tek bir adı var, o da Müslümanlıktır. Alevilik, Şiilik ne karıştırıyorsun bunları. Ama dert başka. Vatandaşlarımızın yıllarca ihmal edilen hak ve hukuklarını kullanabilmelerine imkan sağladık. Artık bu tartışmaların yeri de gereği de kalmamıştır.

Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'yla ülkemizdeki Alevi-Bektaşi kardeşlerimizin isteklerine çözüm bulunacağını söyledim. Terör örgütleriyle, darbeyle, sosyal kaosla, siyasi ve ekonomik tuzaklarla dize getiremedikleri Türkiye'yi dize getirme planlarını hep birlikte bozacağız. Gelin yıllardır dilimizden düşürmediğimiz, milli ahdimizi hep beraber en yüksek sesle tekrarlayalım. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. hep birlikte Türkiye olacağız. Kimse milletimizin birliğine, istiklalimize, vatanımızın bütünlüğüne göz dikemez. 14 Mayıs'ta milletimizle birlikte bu hakikati 7'li masaya da yedi düvele de ispatlayacağız. Bu sinsi planı reddediyoruz.