Tüm ülkede 23 Nisan coşkusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 103'üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm ülkede düzenlenen törenlerle kutlandı. Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilden gelen çocuklar ile Anıtkabir'i ziyaret etti.



İZMİRLİLERDEN YOĞUN İLGİ

İkinci tören TBMM'de Atatürk Anıtı'nda yapıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. İzmir'de ise Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören düzenlendi. Her yaştan öğrencinin meydana akın ettiği programda, çeşitli gösteriler yapıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri ve milletvekili adayları, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve ailelerin katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar öğrencilerce göndere çekildi. Her yaştan 300 öğrencinin türküler söylediği programa, halk da yoğun ilgi gösterdi. Törende çocuklar sahne alıp, bayraklar eşliğinde çeşitli gösteriler yaptı.

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