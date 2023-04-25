Esnafa ÖTV bayramı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temelini atmak üzere gittiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde halka hitap etti. Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün temelini atmak için kente geldiğini söyleyen Erdoğan, "Yaklaşık 30 milyar liralık bir yatırım olan Siro Batarya Fabrikası'nın şimdiden Gemlik'imize, Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar" dedi.

MUAFİYET SINIRI ARTIRILDI

Evde ürettiği ürünleri satan esnafın da vergi muafiyeti kapsamına alındığını söyleyen Erdoğan, "Hazır konu üretimden, yatırımlar açılmışken; esnafımızla ilgili bazı müjdeleri de burada sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz daha önce esnafımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri ve benzeri platformlarda satanları da vergi muafiyeti kapsamına alıyor. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.

80 BİN PAZARCI DAHİL EDİLDİ

Erdoğan, "Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız bir düzenlemeyle, basit usulde vergilendirilen esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk. Berber, terzi, bakkal, manav, kasap, taksici, dolmuşçu, servisçi gibi esnafımızdan gelir vergisi almayarak, dünyada eşi benzeri olmayan bir düzenleme yapmıştık. Halihazırda 837 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor. Bu yıl basit usule tabi olma hadlerini yeniden düzenledik. Böylece mevcut hadleri aştığı için gerçek usulde vergilendirmeye geçmesi gereken esnafımızın basit usulden yararlanmaya devam etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca basit usul dışında kalan 13 büyük şehrimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz" diye konuştu.

'DETAYLAR AÇIKLANACAK'

Ticari aracını yenilemek isteyen esnaftan da ÖTV alınmayacağını söyleyen Erdoğan, "Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnafımıza da bir müjdem var. Ben, bay bay Kemal gibi konuşmuyorum. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra, palavra, palavra. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız, aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Tüm bu konularla ilgili detaylar, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ayrıca açıklanacaktır. ÖTV muafiyeti uygulamasının da esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yeni Meclis, faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri bu" dedi

'ONLAR TERÖRİSTLERE BİZ MİLLETE GÜVENİYORUZ'

CHP'Yİ Kandil'le iş birliği yapmakla suçlayan Erdoğan, "Bunlar, şu anda teröristler ile dolaşıyor. Onlarla el ele. Kandil'den ne diyorlar; Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Artık kime güveniyorlar? Kandil'deki terörist başlarına güveniyorlar. Onlardan gelecek desteğe güveniyorlar. Bizse milletimize güveniyoruz. Bu ülke, bir terör devleti olmayacaktır. Bunlara da benim milletim bu fırsatı vermeyecek. Bir yanda ülkenin ve milletin geleceğiyle ilgili hiçbir vizyonu, programı, projesi olmayan 7'li koalisyon var. Diğer taraftaysa 21 yıllık eser ve hizmetlerini 'Türkiye Yüzyılı' ile taçlandırmak isteyen biz varız; Cumhur İttifakı var" dedi.

"EV KREDİSİ ALIR GİBİ TOGG ALMA İMKANI DOĞACAK"

"BU sene 28 bin adet, 2030 senesine kadar da toplam 1 milyon adet Togg'u sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. 2025 yılından itibaren Togg'u ihraç edip, tüm dünyaya satacağız" diyen Erdoğan, Bursa'nın ardından gittiği Manisa'da yaptığı mitingde yerli otomobil almak isteyenler için kredi müjdesi verdi. Erdoğan, "Togg almak isteyenlere kamu bankaları, araç fiyatının yarısı için 36 ay vade ile 0.99 faiz oranıyla kredi verecek. Ev alır gibi Togg'u da alma imkanı doğacak" dedi.