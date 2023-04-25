Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 3500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni’nde önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda düzenlenen 3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Mayıs ayında 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz.

Sizlerin yanında olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz.

Bu bölgedeki öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği istekleri süratle karşılandı. Öğretmenlik Meslek Kanunu eğitimdeki en önemli reformlarımızdan biridir. Bu kanunla mali ve sosyal haklarda da önemli iyileştirmeler yaptık.

Birileri tabii ki yine ortalığı karıştırmak istedi. Yalancı yalancılığıyla kaldı. Öğretmenlerimiz kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıktı.