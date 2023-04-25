‘Yeşil Nobel’ Türkiye’nin

Goldman Environmental Foundation (Goldman Çevre Vakfı) tarafından her yıl dünyanın 6 bölgesinden çevrenin korunması için çalışmalar yürüten isimlere verilen Goldman Çevre Ödülü bu yılki sahiplerini buldu.



KAÇAK AVLANMAYLA MÜCADELE

'Yeşil Nobel' olarak da adlandırılan ödülü özel çevre koruma bölgelerindeki yaptığı çalışmalarla kazanarak ilk kez Türkiye'ye getiren Akdeniz Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkaya, "Bunun bir fırsat olarak kullanılıp Türkiye'nin deniz koruma alanlarında Avrupa lideri olmaması için hiçbir sebep yok" diye konuştu. Kızılkaya, denizde kaçak avlanmaya karşı verdiği mücadele, ekosistemin korunması ve izlenmesine dair çabalarıyla ödül aldı.

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