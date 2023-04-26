Bin 600 Türk vatandaşı Türkiye’ye getiriliyor

SUDAN'DAKİ çatışmalar nedeniyle ülkeden çıkmak isteyen Türk vatandaşları "öncelik güvenlik" parolasıyla mümkün olduğunca hızlı şekilde ülkeden tahliye ediliyor. Bin 600'den fazla Türk vatandaşının Gondar'dan Addis Ababa'ya Etiyopya havayollarından kiralanan uçaklarla taşınması, buradan da Addis Ababa- İstanbul güzergahı üzerinden Türkiye'ye getirilmeleri öngörülüyor. Bu çerçevede, 164 vatandaşı taşıyan ilk uçak, Gondar'dan Addis Ababa'ya hareket etti.

ÖTE yandan Fransa da tahliyelerini sürdürürken, İngiltere de vatandaşlarını tahliye edeceğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Sudan'da 24 Nisan gece yarısı yürürlüğe girmek üzere 72 saatlik ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

BETÜL USTA