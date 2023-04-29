Başkan Erdoğan İzmir’de

AK Parti İzmir İl Teşkilatı miting için günler öncesinden hazırlıklarını tamamlarken Gündoğdu Meydanı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı dev platformun kurulum işlemi de tamamlandı. Alanda son hazılrıklar yapılıyor. Erdoğan'ın kurdelesini keseceği yatırımlar arasında Bayraklı Şehir Hastanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Alsancak Tekel Fabrikası Kültür- Sanat Kompleksi ile yeniden yapılan İktisat Kongresi binası ve birçok proje var.

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İKTİSAT KONGRESİ BAŞLIYOR

Erdoğan daha sonra ilkini daha Cumhuriyet kurulmadan Atatürk tarafından düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'ne katılacak. 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temelleri arasında yer alan İzmir İktisat Kongresi, 100 yıl sonra aslına uygun olarak yeniden inşa edilen binasında yapılacak ve Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve İzmir Valiliği'nce düzenlenen kongre, 2 gün sürecek. Bu arada gerçekleştirilecek kongrenin saat saat programı yayınlandı. Yayınlanan programda, dünyada önde gelen üniversitelerde görevli olan profesörlerin katılacağı görülürken, sendikalardan, odalardan ve iş dünyasından isimlerin katılacağı aktarıldı.

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"60 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

BAŞKAN Erdoğan, Twitter hesabından gençlere yönelik paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Sevgili genç kardeşim; dün ülkemizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne nükleer yakıtı getirdik. Böylece santralimiz nükleer tesis hüviyeti kazandı. Peki neden 60 yıl? Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu ilk defa 1956 yılında rahmetli Menderes döneminde başladı. Ancak diğer tüm kalkınma hamleleri gibi bu da 27 Mayıs darbesiyle akamete uğradı. 70'lerin sonunda bir Avrupa ülkesiyle yapılan nükleer santral projesi 100 milyon dolar bulunamadığı için maalesef başarılı olamadı. İşte biz 2010 yılında imzaladığımız anlaşma ile bu makus talihi değiştirdik" ifadelerini kullandı.