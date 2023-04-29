Yeni Asır’ın gelenekselleşen Ege YİİT Ödülleri, muhteşem bir törenle sahiplerini buldu

Türkiye'nin en köklü gazetesi unvanını gururla taşıyan, 1895 yılından beri İzmir ve Ege Bölgesi'nin sesi olan Yeni Asır Gazetesi'nin 128'inci yılında düzenlediği Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGE YİİT) Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Balçova'daki Hyatt Regency İzmir İstinye Park'ta düzenlenen ve başarılı iş insanlarını buluşturan geceye, AK Parti Genel Başkanvekili, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir milletvekilleri Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir milletvekili adayları gazeteci yazar Şebnem Bursalı, Ömür Şanlı, Mehmet Sait Baştaş, Sadık Tunç ve Veysel Güldoğan ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Taksiciler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi ve Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Yasemin Gebeş, Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ile iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

ÖRNEK ÇALIŞMALARIYLA DAMGA VURDULAR

TÖRENİN açılış konuşmasını yapan Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ege Yiit Ödül Töreni'ne katılan ve katkı verenlere teşekkür etti.

DEMİR, "Türkiye'nin en köklü gazetesi ve pek çok tarihi olaylara tanıklık eden Yeni Asır'ın 128'inci yıldönümü için düzenlediği 'Ege Yiit' törenlerine hoşgeldiniz. Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketinin hüznünü yaşadığımız bugünlerde, başarılı çalışmalarla ülkemize ve bölgemize alanlarında damga vuran başarılı şirketleri, belediye ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) ödüllendirmek istedik. Ege Yiit ödüllerimizi takdim edeceğimiz şirket, odalar, belediyeler ve STK'ları şimdiden tebrik ederim" dedi.

İŞADAMLARINA YATIRIM DAVETİ

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz törende yaptığı konuşmada, "Balıkesir'imiz gerçekten çok güzel bir şehir. Benim belediye başkanlığında 9'uncu yılım. Her gün yeni projeler geliştirerek, kentimizdeki konforu artırmaya, yaşam kalitesini yükseltmeye, çevre kirliliğini azaltmaya, duyarlı olmaya çalışıyoruz. Bu arada ticareti de geliştirmeye çalışıyoruz. 9 tane organize sanayimiz ve aynı zamanda limanımız var. Biz de turizm ve tarım da var. Bütün iş insanlarımızı da buradan Balıkesir'e yatırıma davet ediyoruz" diye konuştu.

KUŞADASI 2023'TE REKOR KIRDI

KUŞADASI Belediye Başkanı Ömer Günel, "128 yıldır ayakta olan ve gazetecilikte sektörün devi olan Yeni Asır'dan ödül almaktan ve sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Birbirinden kıymetli ve saygı değer işadamı ve katılımcı ile sohbet edip tanışmaktan da ayrıca mutluyum. Bu geceyi hazırlayan Yeni Asır'a ve tüm yöneticilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Kuşadası turizmde Türkiye'nin en önemli ilçelerinden ve amiral gemilerinden biriyken zaman içerisinde önde başladığı yarışta biraz gerilere düşmüş bir kentti. Ben görev aldığım günden itibaren aşığı olduğum kentimiz için 'Nasıl hızla ayağa kaldırabiliriz', 'Nasıl yeniden dünya turizminin gündeminde başka yatırımlarla göz önüne çıkabiliriz' diye düşündük. 4 yıl gibi kısa bir zamanda elimizden geleni yaptık ve 4 yılı boş geçirmedik. Kuşadası kruvaziyer turizminde 2011 yılındaki rekorunu 2023 yılında yüzde 40 fazlasıyla tekrar kırdı. Kuşadası kruvaziyer turizminde 1 milyondan fazla yolcuyu ağırlayarak bugün tekrar turizmin gözbebeği olma noktasında ilerliyor" ifadelerini kullandı.

'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'

MENEMEN Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Bizler yerel yönetimler olarak vatandaşlarımızın her zaman emrinde olan, onların hayatını kolaylaştırmak, onların mutluluğunu, refah seviyesini artırabilmek adına var gücümüzle çalışan ekipleriz. Biz de Menemen Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan kıymetli gençlerimize çok güzel ürünler, projeler sunduk. Bu konuda da takdir edilmek, bu anlamda Yeni Asır tarafından görülmek, onore edilmek beni ve kıymetli hemşerilerimizi de son derece mutlu etmiştir. Ben Yeni Asır ailesine, 1895 yılında kurulmuş bu güzide basınımızın ulu çınarına nice nice seneler diliyorum" ifadelerini kullandı.

ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYDULAR

AK Parti İzmir milletvekili adayı, gazeteci yazar Şebnem Bursalı da, "Ege Yiit'leri adı altında gelenekselleşen bu ödül töreninde olmaktan son derece mutluyuz. Ege'nin Yiit'leri derken taşın altına elini koymuş, istihdam yaratmış, ekonomiye katkıda bulunmuş herkesin tabii ki başımızın üstünde yeri var. Yeni Asır Gazetesi de kendisine yakışanı yaptı. Elini taşın altına koyan, Ege'nin yiğitlerini birer ödülle de olsa, sembolik bir anma hatırlama şeklinde de olsa, böyle bir törenle anması gerçekten çok güzel. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum" diye konuştu.

'MARİFET İLTİFATA TABİDİR'

AK Parti Genel Başkanvekili, İzmir milletvekili Binali Yıldırım, "Yeni Asır Ege'nin yiğitlerini ödüllendiriyor. Ödül, verilen insanı kamçılar ve daha fazlasını, daha güzelini yapmaya teşvik eder. Muallim Naci'nin 'Marifet iltifata tabidir' şeklinde bir sözü var. Ödüller de bu yüzden kıymetlidir. Ödül alanları tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Yeni Asır'a da böyle güzelliklere imza attığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ERCAN AKGÜN- METİN BURMALI