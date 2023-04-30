Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Ankara mitinginde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti Ankara mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Ankaralılar, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. İstiklalimizin ve istikbalimizin başkentinden selamlarımı gönderiyorum. Yüz binler geliyor. Sandığı yürüyor yüz binler. 14 Mayıs'ın müjdesini veriyor. Sandıkları gümbür gümbür patlamaya var mıyız?

Biz bu şehri her şeyiyle seviyoruz. Her mücadelemizde yanımızda olan Ankara'nın insanlarına şükranlarımı sunuyorum. Kapı kapı dolaşacağız. Bütün gençlerimize 14 Mayıs için hazır olu hatırlatacağız.

CHP İÇİN 3 KELİME YETER: ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR

Gelirken bir billboard gördüm 'Ankara daha iyi hizmete layık' diyor. İzmir ve İstanbul'da da a

Yalanın en önemli mihmandarı, Bay Bay Kemal'dir. Fakat 14 Mayıs'ta benim milletim bunları siyasi mefta yapacak.

Ankara'nın havalimanını biz yaptık, o güzelim yolları biz yaptık. Ankara'daki metroları biz yaptık. Bunlarda yalandan başka bir şey bulamazsınız. Yalanın en önemli mihmandarı bay bay Kemal'dir. Yalan dersi almak istiyorsanız onun yazıhanesine gidin.

Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız rahatsızlık sebebiyle, dünyanın ve ülkenin dört bir yanı gibi Ankara'nın her hanesinden yükselen dualara layık olmaya çalışıyoruz. Bir gün akşam olup gittiğimizde, dudaklarda bizim Ankara ile birlikte yazdığımız 21 yıllık hikayemiz kalacak. Gençlerimize emanet edeceğimiz Türkiye Yüzyılı hayalimiz kalacak.

ÖNCE 6'LI SONRA 7'Lİ ŞİMDİ DE 9'LU MASA OLDULAR

Ankara Milli Mücadele'de asla korkmadı, diz çökmedi. Bunun için Ankara ne vesayete, ne teröre, ne darbeye teslim oldu. Şehrin üzerinde ölüm saçan uçaklar gezerken Ankara dimdik ayakta durdu. Ankara'nın her yeri, özgürlüğü için direndi. FETO şimdi bay bay Kemal ile beraber. Önceden almamışlardı sonradan HDP'yi de yanlarına kattılar. Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li oldu şimdi 9'lu masa oldu. Bay bay Kemal bu da yetmeyecek size. Sen onlarla yürü bizim yanımızda millet var, cumhur var.

Aynı şeyi söylüyorlar. Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da 4 yıldır ne yaptınız? Bunların 3 tane tanımı var. CHP'yi tanımak istiyorsanız 3 kelime yeter; Çöp, çukur ve çamur. İstanbul'u bunlardan bu kardeşiniz kurtardı. Çöp dağlarından kurtardık, çukurlardan kurtardık. Hepsini geç, susuzluktan kurtardık susuzluktan. İşte bunları bilmeyenlere hatırlatmak şart.

Ankara, alçaklar karşısında asla diz çökmedi. Kanlı gar saldırısıyla oynanmak istenen kirli oyunu bozan da yine Ankara oldu. Şimdi Ankara yeni bir destan yazmaya hazırlanıyor.Bir tarafta 15 Temmuz'un rövanşını almak için yanıp tutuşanlar var, FETÖ'nün Ankara'yı bombalayan katillerini cezaevlerinden çıkartıp aramıza gönderme sözü verenler var. Yine aynı tarafta bölücü emellerini gerçekleştirmek için artık ilk asrını geride bırakmaya hazırlandığımız cumhuriyetimizle hesaplaşmak için yanıp tutuşanlar var. Diyarbakır'da Yasin Börü'leri şehit eden namussuzlar bunlar değil mi? Yine bunlar ne diyor; 'Selo'yu çıkaracağız' diyor. Biz görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne de o evlat katili çıkabilir. Bay bay Kemal sen talimatı nereden alıyorsun? Kandil'den. Ne diyor Kandil? 'Biz artık bay bay Kemal'i destekliyoruz.' Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu? Şimdi ben de diyorum ki 'Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu.'

Dört bir yanındaki PKK'lılar, FETO'cular, envai çeşit terör örgütü 14 Mayıs'ta bay bay Kemal'e destek veriyor değil mi? Bölücü terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan partinin yöneticileri il il dolaşarak bay bay Kemal için oy dileniyor.

Bay bay Kemal diyor ki; Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Nasıl oluyor da olmayan bir şeyi getiriyorsun. Herhalde bunlar daha önce getirdikleri esrar, eroin vs. bunları göndermişler ki bunların bedelini geri döndürme gibi bir gayretleri var.

Heyecanlanmış kendini maliye bakanı ilan etti. Yahu sen maliyede bir memurdun. Niye bu millete yalan söylüyorsun. Ne yaptı bu? Oy alabilmek için yanına aldığı herkese birer cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif etti, hepsine rüşvet teklif etti.

Biz sözlerini unutanlardan olmadık. İhtiras peşinde değil, hizmet peşinde koştuk. Bolu Tüneli'ni patates deposu yapalım diyorlardı. CHP'nin dönemiydi… Biz geldik, 'Bu tüneli açacağız' dedik, yaptık. Bunca yıldır ülkeye hizmet etmeyi öğrenemediler. Bunların eline 5 tane Ankara keçisi teslim edin, kaybedip gelirler.

Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri, sadece Ankara'nın değil ülkemizin en büyük en modern hastaneleri olarak hizmet veriyorlar. Ankara'yı hızlı tren hatlarıyla Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a bağladık.