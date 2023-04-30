Türkiye’nin ilk uzay yolcuları açıklandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı. Burada uzay yolcularını da açıklayan Erdoğan, "Türkiye'de geri kalmışlığın prangalarını biz parçaladık. Dışa bağımlılığın, montajcılığın, sürekli başkalarına muhtaç yaşamanın milletimizin kaderi olmadığını gösterdik. Anlaşılan Bay Bay Kemal'i Amerika seyahatinde yine birileri işletmiş, kandırmış. Uzay, mekik, mars diyerek absürt bir projeyi buna yutturmuşlar" dedi.

1 MAYIS'TA SONA ERECEK

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. 1 Mayıs'a kadar devam edecek festivale dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Başkan Erdoğan'ın yanı sıra festivale eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyev ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de katıldı.

KIRMIZI TOGG İLE GELDİ

Başkan Erdoğan, alana Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kullandığı Anadolu kırmızısı TOGG ile geldi. Araçta Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyev de yer aldı. TEKNOFEST'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak kişilerin Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever olduğunu açıkladı. Ayrıca, canlı bağlantı ile Kahramanmaraş'a Azerbaycan Devleti ve TOKİ ortak projesiyle yapılacak deprem konutlarının temeli atıldı.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı anısına hazırlanan pulu hediye etti.

'BURAM BURAM RİYA KOKAN SIRITMALAR'

BAŞKAN Erdoğan, "Gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliği şimdiden ülkemizdeki kimi çevrelerin adeta kabusu oldu. Son günlerde yaptıkları skandal açıklamalarla karınlarında büyüttükleri kini ve nefreti ortaya koydular. Biri çıkıyor, iktidara gelmeleri halinde Türkiye'nin savunma projelerine dokunmaktan bahsediyor, diğeri çıkıyor İHA ve SİHA'ların maketten yapıldıklarını iddia ediyor. Bir başkası çıkıyor TCG Anadolu'nun iki bombalık ömrü var diyor. Bir diğeri çıkıyor, Türkiye'nin en gözde projelerinin sembol yerini Amerikan şirketlerine peşkeş çekmekten söz ediyor. Kardeşlerim, ne yapsalar, ne etseler boş. Türkiye'nin savunma sanayi hamlelerinden, ülkemizin ihracat rekorları kıran şirketlerinden duydukları rahatsızlıkları gizlemeye ne süslü cümleleri, ne buram buram riya kokan sırıtmaları yetiyor" dedi.