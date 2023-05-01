Türk savunma sanayiinde tarihi anlar! Başkan Erdoğan MMU’nun adını açıkladı: Milli gururumuz KAAN

Son dakika haberleri: Türkiye'nin gururu milli savunma projeleri hangardan çıkıyor. Milli Muharip Uçak ve Hürjet bugün yapılan törenle tanıtıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip uçağın adının "Kaan olduğunu" belirterek, isim babasının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu ifade etti.





YERLİ SAVAŞ UÇAĞININ ADI KAAN OLDU

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Şu anda Hürjet karşımızda ve 'Kaan'ımız (Milli Muharip Uçak) o da karşımızda.

Değerli Kahramankazanlılar, savunma sanayii kuruluşlarımızın kıymetli mensupları ve değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.



Şanlı direnişiyle kahraman ünvanı alan Kazan'daki bu proıgram vesilesiyle 15 Temmuz şehitlerini bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Savunma ve havacılık alanındaki tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz.

1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak açıklayan biziz. Bizim iktidarımızda bunu yaptık. Son aylarda savunma sanayiinde art arda milletimizi sevince boğan müjdeler verdik. TCG Anadolu gemimizin donanmamıza katılması var, Altay tanlkımız test için silahlı kuvvetlerimize teslim edilmesi var. Gökbey helikopterin yerli motorla uçması var. İnsansız deniz aracından torpido atılması var. Karada, denizde, deniz altında, havada, uzayda her alanda varız.

Bugün projelerimizin yeni bri safhasıyla milletimizin karşısındayız. Yarın inşallah çok daha yenilerini göreceğiz.

Osmanlı'dan devraldığımız kurumlardan bugüne savunma sanayiinin inşasında, gelişmesine katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin savunma sanayiinde hızla üst sıralara çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Savunma Sanayiinde yerlilik oranı yüzde 80'e çıkardık.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: YAZIKLAR OLSUN

Eli kanlı terör örgütlerine nefes aldırmadık aldırmayacağız. Cudi'de, Tendürek'te nefes aldırdık mı? Aldırmadık aldırmayacağız. Birileri, Bay Bay Kemal başta olmak üzere Kandil'den destek alıyor. Yazıklar olsun. Benim milletim Kandil'den talimat alana bu ülkeyi teslim etmez.

"MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZIN İSİM BABASI DEVLET BAHÇELİ'DİR"

Önümüzdeki dönemde de istihbarat teşkilatımızla, jandarmamız, güvenlik korucularımızla terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz. Bunun için sizlerden daha çok çalışmanızı, üretim gerçekleştirmenizi istiyorum.

Milli Muharip uçağımızın isim babası Devlet Bahçeli'dir. Bugün buradaki coşku, birilerini tedirgin ediyorsa ne mutlu bize. "Durmak yok yola devam" diyerek daha fazlasını yapmak için çalışacağız. Türkiye yeni bir devrin eşiğindedir.





Her çeşidinden SİHA'mız dünyanın dört bir yanına ihaç ediliyor. Pakistan'dan Endonezya'ya, Batılı ülkelerden birçok mühendis çeşitli görevleri nedeniyle aramızdalar. Daha gidecek çok yolumuz var. Ordumuzu bu uçaklarla helikopterlerle donatarak dosta güven düşmana korku salmaya devam edeceğiz.

Hürjet kısmen F-16'larımızın yerine geçebilecek. Hürjet hava kuvvetleri envanterine katılacak. Hürjet'i inşallah TCG Anadolu'ya da konuşlandıracağız.

"RADARLARA GÖRÜNMEDEN DÜŞMANIN İNİNE GİRECEK"

MMU Kaan, bütün ihtişamıyla karşınızda. Radarlara görünmeden düşmanın inine girecek. Sonrada geldiği gibi sessizce üssüne geri dönecek. Bu uçağı ülkemizin kendi mühendisleri yapacak. Kaan işte bu uçağın adıdır.





Birkaç yıl içinde tüm testlerini tamamlayıp üstün performansıyla Kaan'ı hava kuvvetlerimize teslim edeceğiz.

ANKA-3, Muharip İnsansız Savaş uçağımız da ilk uçuşunu yapacak. Dünyada 5. nesil savaş uçağı üreten 5 ülkeden biri olacağız.

Gökbey'den de mutlu haberler alıyoruz. Gökbey artık kendi mühendislerimizin tasarladığı motorla uçuyor.

ATAK-2 ağır taarruz helikopteri ile Türkiye dünyada bu sınıfta helikopter üretebilen 3 ülkeden bir ihaline geldi.