Bakan Özer duyurdu! 12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan sınıfta kalmayacak

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bakanlık her yıl sınavdan sonra bu müjdeyi veriyordu. 10 ili etkilemedi, tüm illerimiz acı çekti. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız." ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Özer'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye'nin daha önce deneyimleyemediği bir depremdi. Eğitim ile ilgili süreçli tüm çalışanlarımızla birlikte yürütmek için gayret sarf ettik. Eğitimin normalleşmesi için büyük emek verdik. Eğitimi normalleştirmeden bölgeyi normalleştirmek mümkün değildi.

Başlangıç aşamasında çadırlarda konteynerlarda okullar kurduk. Çocuklarımızın travmayı atlatmak için tüm çabayı sarf ettik. 10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. Valilerimiz sahada.

60 BİN ÖĞRENCİ GERİ DÖNDÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilmeyen hiçbir yapıda eğitime başlamadık. İlk depremde 24 okulumuz yıkıldı. En güvenli yapıların okullar olduğu ortaya çıktı. Kurumlar hizmetini devam ettirmek için okullarımızı kullandı. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden destek verirken okulları normalleştirmeyle ilgili süreci tamamladık. 465 bin vatandaş okullarımızda konakladı.

450 bin öğrenci nakillerini diğer illere aldırdı. 59 bin 922 öğrenci memleketlerine geri döndü. Dikkat çekici nokta en fazla dönüş K.Maraş'ta. Onu Hatay izliyor 10 bin öğrenci Hatay'a döndü.





Öğretmenlerimiz yemek pişirdi, ekmek üretti. Çadırların tüm organizasyonu öğretmenlerimizde.

NOTLARINA BAKMAKSIZIN ÜST SINIF

Başlangıçta devamsızlığı kaldırdık deprem bölgesinde. Beklediğimizin ötesinde travma yaşadılar. Derdimiz müfredatla ilgili değil. Bu travmayı atlatmalarını sağlamak. Not sistemlerini de değiştirdik. Sınava girmezse birinci dönem notu geçerli olacak. 2. dönem sınava girer yüksek olursa bu notu dikkate alacağız.

Notlarına bakmaksızın üst sınıfa geçireceğiz. Önceliğimiz bu süreci hızlıca atlatmak. 16 Haziran'dan sonra telafi eğitimlerini yapacağız. Sağlığını korumakla ilgili güvence verebilmek önceliğimiz.

ÖĞRENCİLERİMİZİ YORMAYACAĞIZ

Öğrencilerimiz rahat olsun, fazla yormayacağız. Sınava girecek öğrenciler için 3450 destekleme kursu oluşturduk. Uzman öğretmenlerimizi bölgeye gönderdik. Tüm kitaplarını tekrar bastırdık. Çocuklarımız geleceğini dizayn ederken MEB'in her türlü imkanından faydalanıyorlar.