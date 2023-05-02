Başkan Erdoğan Konya’da açılış töreninde konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Başkentler başkenti Konya'yı Mevla Hazretleri'nin şehir Konya'yı hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Antalya'dan geliyoruz, orada 100 bini aşkın vatandaşımız vardı. Konya'da şu anda aldığım rakama göre 140 bin vatandaşımız bu alanda.

Bakın ne güzel yazmışlar.

Emri dağdan alanla değil Hak'tan alanla yol yürünür.

Bay Bay Kemal ve yanındakiler emri Kandil'deki teröristlerden alıyor. Biz emri Allah'tan alıyoruz. 14 Mayıs'ta emri dağdan alanları sandığa gömmeye hazır mıyız?

Konya, Anaodolu'daki varlığımızın, dirliğimizin sembolüdür. Konya'nın 'Hayır' dediğinden hayır gelmez, Konya'nın 'Evet' dediğine de Allah'ın izniyle şer bulaşmaz. Konya gönül belediyeciliğinin ne demek olduğu tüm Türkiye'ye gösterdi. Deprem bölgesinde yaraları hızla saracağız. Konutlardaki doğal gaz faturalarını ücretsiz yaptık. 1 yıl boyunca da sıcak su ve mutfakta kullanılan doğal gaz tüketimine karşılık gelen miktarı faturalardan düşüyoruz.

"TERÖRİSTLERİ GÖMDÜKÇE İÇERİDE BİRİLERİ DE RAHATSIZ OLUYOR"

TCG Anadolu'yu, Yeni Altay Tankımızı TSK'ya teslim ettik. Milli Muharip Uçak Kaan'ı hangardan çıkardık. Bunlar birilerini ciddi manada ürkütüyor. İçeride korkanlar da var su ötesinde korkanlar da var ama en çok da Cudi'de Gabar'da Tendürek'tekiler korkuyor. Oradaki teröristleri gömdükçe içeride birileri de rahatsız oluyor.

"ONLAR KANDİL'DEKİLERLE BERABER YÜRÜRKEN BİZ DE CUMHUR İTTİFAKI'YLA BERABER YÜRÜYORUZ"

Bay Bay Kemal kapılar arkasında görüşmeler yapsın. Onun yanında da malum Davutoğlu'su var, Bebecan'ı var, Karamollaoğlu'su var bir de Meral Hanım var masayı bırakır gider tekrar gelir. Artık bıktık sizden. Masanın altında olanlar var. Yetmedi bir de iki belediye başkanını aldılar. Onlar Kandil'dekilerle beraber yürürken biz de Cumhur İttifakı'yla beraber yürüyoruz.

"İKİNCİ NGS'Yİ DE İNŞA EDECEĞİZ"

Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak için canla başla çalışıyoruz. Muhalefetin eleştirilerine rağmen sondaj gemilerini bunun için aldık. Şu anda bizim 4 tane sondaj gemimiz, 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni bunun için inşa ediyoruz. İktidarımızın devamıyla ikinci Nükleer Güç Santralimizi de inşaa edeceğiz. Bunu da büyük ihtimalle Sinop'a inşa edeceğiz.

CUDİ-GABAR'DA YENİ PETROL KEŞFİ

Üzerine beton dökülen kuyulardan terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalan bölgelerden petrol üretmeye başladık. Üllkemizin günlük varil petrol üretimi iki kat artışla 80 bin varile ualştı. Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretime sahip petrol bulduk. Ey terörister işte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Bu petrol rezervi çok yüksek kaliyete sahip. Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz. Gabar'daki kuyumuza şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik.

Her seçim öncesi gaz buluyorlar yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak, enerji hamlelerimize kara çalanları yeni müjdelerle hüsrana uğratacağız. Daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık.

(Aybüke Yalçın Petrol Kuyusu) Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. 2600 metre derinlikte bulduğumuz petrolü, bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. Yeni sahamız Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyumuzun olduğu alan, inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak.

Şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimiyle ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz."

AYRINTILAR BİRAZDAN...