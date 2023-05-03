Artık kanlı 1 Mayıs değil tatil 1 Mayıs var

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Kınık ve Bergama'da bir dizi ziyarette bulundu. Kınık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde 9 farklı kurs dalında eğitim gören 17 kadın kursiyerle buluşan Çankırı, ardından Kınık Sosyal Tesisler ve Kınık Aile Yaşam Merkezi'nin açılışına katılarak hükümet olarak ilçeye yatırımların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

EĞİTİME DEV YATIRIM

Aile Yaşam Merkezi bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı Kınık Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 140 öğrenci kapasiteli anaokulunun açılışını çocuklarla birlikte gerçekleştiren Çankırı, eğitimin önündeki tüm engelleri kaldırarak İzmir'de son yılda 20 yılda 2 milyar 713 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdiklerini açıkladı. Çankırı, "Fatih projesiyle eğitimde teknolojiyi üst düzeye taşıdık. Hem yeni okullar hem de mevcut binaların fiziki ortamlarını eğitime uygun hale getirdik. 'Daha çok derslik daha kaliteli eğitim' felsefesini düstur edinerek göreve geldiğimizde İzmir'de bin 424 okul ve kurum sayısını 2022 itibariyle 2 bin 942'ye çıkardık. Bu sayede kalabalık derslik dönemini bitirmiş olduk" diye konuştu.

'HALAYLARIN ÇEKİLDİGİ BİR BAYRAM'

ÇANKIRI, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Kınık Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, GEDİZ Elektrik Dağıtım Şirketi personeli ve ilçe genelinde görev başında olan işçi ve esnafı ziyaret ederek günün önemine ilişkin değerlendirmede bulundu. 1 Mayıs 1977 yılında 34 kişinin ölümü ve 136 kişinin yaralanması sonucu Taksim'in güne ilişkin kutlama alanı olarak kapatıldığını hatırlatan Çankırı, "Bundan tam 46 yıl önce tarihte 'kanlı 1 Mayıs' olarak hafızalara kazınan gün, bugün AK Parti iktidarı ile silahların değil halayların çekildiği bir adeta bayram havasında yaşanıyor" diye konuştu.