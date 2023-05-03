Başkan Erdoğan’dan Trabzon’da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu şehri de bu ülkeyi de sevmek lafla olmaz. Boş vaatlerle yalanla dolanla sevmek asla olmaz. Sevme hizmetle olur. Sevmek, enerjiden savunmaya, kendi göbeğini kesmekle olur. Sevmek, 100 yıllık hasreti dindirmekle olur. Trabzon Kandil'den sevilmez, Pensilvanya'dan sevilmez, Londra'dan sevilmez, işte burada sevilir.

Fatih'in torunları, 1453'ten rahatsızlık duyanlarla aynı masaya oturanlara cevabı 14 Mayıs'ta verecektir. İstiklal mücadelesini başlatanlar, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını 14 Mayıs'ta tarihin tozlu raflarına atacaktır. Şehit Eren Bülbül'ün, şehit Ahmet Çamur'un hemşehrileri 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecektir. 14 Mayıs'ta yapılan işleri yarım bırakmadan, daha büyük hedeflere koşmaya söz mü Trabzon? Örgütçüsüyle, mandacısıyla, tefecisiyle bunları sandığa gömüyor musun Trabzon?

Bugün sizlerle hasret gidermeye, hem de eser ve hizmetlerimizin açılışlarını yapmaya geldik. Trabzon'la Gümüşhane arasındaki tünelle tarihi İpek Yolu'na bağlıyoruz. Tamamen kendi mühendislerimize aittir. Bu tren bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden olacaktır. Karadeniz limanlarıyla, güney arasında yeni bir soluk borusu açıyoruz. Masanın yaptığı tüm işleri üst üste koyun onla yüzle çarpın bir Zigana Tüneli etmez.

YENİ ZİGANA TÜNELİ HİZMETE GİRDİ

Mega projelerden biri olan Zigana Tüneli bugün hizmete girdi. 14,5 kilometre uzunluğuyla Türkiye ve Avrupa'nın en uzunu, dünyanın ise 3'üncü uzun tüneli olan Zigana ile zamandan 30 dakika avantaj sağlanıyor. Bu arada yol da 10 kilometre kısalmış oldu.