Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! Milyonların cebine girecek zam belli oldu

Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına yönelik enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz ayında netleşecek olan asgari ücret, enflasyon memur ve emekli zamları da belirginleşmeye başladı. TÜFE ocak ayında aylık yüzde 6,65, şubatta yüzde yüzde 3,15, martta ise 2,86 oldu.Nisan ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %67,20 olarak gerçekleşti.

MEMUR EMEKLİ MAAŞLARI VE ASGARİ ÜCRETİ ETKİLEYECEK

Memur, emekliler ve asgari ücrete yapılacak ara zam oranı yavaş yavaş netleşmeye başladı. Memur ve emeklilerin zam oranı ocak ayında yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farklı ile yüzde 16.48 çıkmış, eklenen 13,52 puanla yüzde 30'luk bir zam almaya hak kazanmışlardı. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Temmuz ayında enflasyonu da dikkate alıp yeni bir asgari ücret belirleyeceğiz" sözleri sonrasında asgari ücrete de TÜFE oranlarına paralel bir artış yapılması bekleniyor. Ocak ayında yüzde 54 zam yapılan asgari ücret yeniden değişecek.





EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI ÇİN 4 AYLIK FARK KESİNLEŞTİ!

Emekliye zam düzenlemesi ve memur maaşları için refah payı artışı Temmuz'da gerçekleşecek. Öte yandan Nisan 2023 enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı ve bu rakam 4 aylık emekli ve memur zammı için doğrudan belirleyici olacak. Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Refah payı hariç emekli ve memur zammı Mayıs ve Haziran verisi sonrası kesinleşecek.



NİSAN 2023 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

Yıllık enflasyonda bu rakam son 15 ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çekerken, milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için kritik bir veri daha geride kalmış oldu.



AYLIK EMEKLİ ZAMMI İÇİN SADECE 2 ENFLASYON VERİSİ KALDI

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

MEMUR ZAMMI, ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME İLE BELİRLENİYOR

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar her yılda Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.



Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil.

EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Nisan ayı enflasyon rakamları sonrası 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre;

- 4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,22

- 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,22

- Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

- Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

- 4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,08

- 4 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,08