Yunanistan yine panikte!

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Milli Muharip Uçak KAAN'ın tanıtımında sarf ettiği sözler dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Erdoğan açıklamasında, "TCG Anadolu gemimizin donanmamıza katılması var, Altay tankımızın test için silahlı kuvvetlerimize teslim edilmesi var. Gökbey helikopterin yerli motorla uçması var.

İnsansız deniz aracından torpido atılması var.

Karada, denizde, deniz altında, havada, uzayda her alanda varız" ifadelerini kullandı.

YUNAN PROTOTHEMA 5. nesil Türk savaş uçağını 'Yunanistan'a uyarı mesajı' diyerek oluyucularına sundu.

Başkan Erdoğan'ın ciddi bir tonda seçim öncesi 'Türkiye'nin milli savaş uçağının adını' KAAN olarak duyurduğunu belirten gazete, Erdoğan'ın Twitter'daki profil fotoğrafını değiştirdiğine de dikkat çekti.

Erdoğan'ın aynı zamanda Yunanistan'a yeni bir uyarı mesajı gönderdiğini yazan gazete, 'Suların karşı yakasındakileri rahatsız etmeye devam edeceğiz' sözlerini vurguladı.

'TÜRK DÖVÜŞCÜSÜ' YUNAN CAPİTAL, "İstikbalin Yüzyılı etkinliğinde Erdoğan, Türkiye'nin artık her alanda, karada, denizde ve deniz altında, havada ve uzayda olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

YİNE YUNAN NEWSBOMB, "Erdoğan Türk dövüşçüsü KAAN ve pilot ceketiyle başlığı ile okurlarının karşısına çıktı" ifadelerine yer verdi.

ETHNOS, 'Erdoğan Batı'ya sert çıktı' başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı.

PAKİSTAN OBSERVER, Türkiye'nin yerli 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın ilk testini başarı ile tamamladığını belirtirken Pakistan Başbakanı Şahbaz'ın Başkan Erdoğan'ı tebrik ettiği ifade edildi.

ALMANYA MERKEZLİ FLİGHTGLOBAL, 'Türkiye hayalet savaş uçağını ortaya koydu' ifadelerini kullandı.

HAVACILIK ALANINDA HABERLAR YAPAN AVATİONWEEK 'Türk savaş uçağına resmi olarak KAAN' adının verildiğini duyurdu.

ERDOĞAN'DAN KAAN PAYLAŞIMI: Parçasını kalorifer peteğine benzetip aşağılıyorlardı

BAŞKAN Erdoğan, sosyal medya hesabından, önceki gün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen "İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı"nda vitrine çıkarılan Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı (MMU) KAAN ile Hürjet, Atak-2 ve Anka-3'e ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Dün (önceki gün) 'Parçası kalorifer peteğine benziyor' diyerek aşağıladıkları milli muharip uçağımız KAAN'ı hangardan çıkardık. Ülkemizin ilk süpersonik jet uçağı Hürjet'in, ağır sınıf taarruz helikopterimiz Atak-2'nin, Anka-3 insansız savaş uçağımızın çok kritik aşamalarına şahitlik ettik. Biz sadece uçak, helikopter, uydu, tank, füze, silah üretmiyoruz. Biz teknoloji üretiyoruz, hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN PROFİL FOTOGRAFINI DEĞİSTİRDİ

BAŞKAN Erdoğan, uzun süredir sosyal medya hesaplarında kullandığı profil fotoğrafını, önceki gün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde düzenlenen 'İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda çekilen fotoğrafı ile değiştirdi. Erdoğan, profilinde pilot montu ve güneş gözlüğüyle çekilen fotoğrafına yer verdi. Erdoğan'ın yeni fotoğrafı saatler içinde 100 binden fazla beğeni aldı.