Memleketi Rize'ye en son bir yıl önce 14 Mayıs 2022 tarihinde Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı için gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık bir yıl aradan sonra Rize'ye geldi. Rize-Artvin Havalimanı'ndan helikopterle il merkezine gelerek Cumhuriyet Meydanı'nda hemşerilerine seslenen Erdoğan, konuşmasının başında kendisini izlemeye gelen bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine tedavisi için doktoruna talimat verdi.





14 MAYIS'IN MÜJDESİDİR

"Ana ocağım baba yurdum, ata toprağım Rize'yi gönülden selamlıyorum" diyerek konuşmasına Başlayan Erdoğan, "Rabbime hamdolsun şu muhteşem katılıma bakın. Siyasette bugüne kadar Rize'mde böyle bir katılım görmemiştim. Bugün bir başka. Bu 14 Mayıs'ın müjdesidir. 14 Mayıs'ta inşallah bir başka müjdeyi Rize'den alacağız" dedi.

YENİ BİR DESTAN YAZACAĞIZ

Konuşması sırasında kalabalığa 21 yıllık iktidarlarında yaptıkları icraatları gösteren bir video izleten Erdoğan, ardından "Bay Bay Kemal sen ne yaptın? Senin referansın var mı? diye sorarak, "Bak şuraya güzel pankart asmışlar. 'Altılı masa, 7 tabak birine çatal, birine bıçak, terörün içine tutuyorlar çanak. Bu işi bozacak Rizeli uşak.' Bunlar bizim ülkemize olan hizmet aşkımızın birer örneğidir. Son 21 yılda başarılarımızdan aldığım güçle şimdi yepyeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. Çok daha büyük atılımların içerisindeyiz. Bunun adı şahlanış dönemidir. 14 Mayıs inşallah büyük ve güçlü Türkiye idealinin, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacaktır" dedi. Başkan Erdoğan, çay üreticilerinin merakla beklediği yaş çay taban fiyatını açıklayarak, "Rızkını çaydan kazanan hemşerilerim için yaş çay alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başını yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

YERLİ HELİKOPTERE 'NEFES' ADINI VERDİ

BAŞKAN Erdoğan, Ankara'da 'OGM Yangın Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni'ne katıldı. Erdoğan, envantere katılan uçak ve helikopterleri inceleyerek pilotlardan bilgi aldı. Erdoğan, yerli ve milli T70 helikoptere 'Nefes', yangın yönetiminde önemli bir unsur olarak devreye sokulan ve Türkiye ile birlikte sadece 5 ülkede kullanılan insanlı keşif uçağına da 'Otağ' ismini verdi. Ardından T70 helikoptere imzasına atan Erdoğan, pilotlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yeni Zigana Tüneli açıldı

"TRABZON KANDİL'DEN LONDRA'DAN SEVİLMEZ!"

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Rize mitinginin ardından geldiği Trabzon'da Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı tamamlanan, dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzunu Yeni Zigana Tüneli'ni açtı.





Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bu ülkeyi sevmek öyle lafla olmaz. Boş vaatlerle, yalanla, dolanla, devleti küresel şer odaklarının kuyruğuna bağlama taahhüdüyle sevmek asla olmaz. Sevmek Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekle olur. Trabzon Kandil'den sevilmez, Pensilvanya'dan sevilmez, Londra'dan sevilmez, Trabzon işte burada sevilir. İşte bu meydanda sevilir. Fatih'in torunları 1453'ten, 1461'den rahatsızlık duyanlarla aynı masaya oturanlara cevabı 14 Mayıs'ta verecektir" ifadelerini kullandı.