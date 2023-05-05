Başkan Erdoğan’dan Batı’nın skandal manşetlerine tepki: İç siyasetimizin yönlendirilmesine izin vermeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında "Artık siyasi, diplomatik ve askerî hamleleriyle terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var." diyen Başkan Erdoğan, sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesini böyle anlattı.

Polisimizi, askerimizi, sivillerimizi alçakça şehit edenlere terörist diyebilmek için Batı'nın gözünün içine bakanlar bilmezler. Artık siyasi, diplomatik ve askerî hamleleriyle terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var.

Polisimizi, askerimizi, sivillerimizi alçakça şehit edenlere terörist diyebilmek için Batı'nın gözünün içine bakanlar bilmezler.



Artık siyasi, diplomatik ve askerî hamleleriyle terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var.



İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi… pic.twitter.com/dA0AHV0AJL — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 5, 2023