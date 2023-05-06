Devlet Bahçeli’den skandal manşetlere tepki

Bahçeli, partisince Balıkesir Kuva-yi Milliye Meydanı'nda düzenlenen "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, seçimlerin ülkenin dirliğine, milletin birliğine, demokrasinin geleceğine, insanın huzur ve refahına hayırlı sonuçlar getirmesini diledi.

Hedefleri yüksek olanların küçük hesaplarının olmayacağını belirten Bahçeli, "Sevdası büyük olanların sesi kısık çıkmaz. Pirüpak inancıyla pırıldayan iradesiyle başarmaya azmetmiş olanların karşısında hiçbir engel duramaz, hiçbir şer odak tutunamaz." diye konuştu.

Balıkesir'in Kuvayımilliye kenti olduğunu vurgulayan Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gönen dağlarında Nuri Efe, Edremit dağlarında Akça ve Dalkıran Mehmet Efeler, İvrindi dağlarında Koca Müdür ve Tevfik Bey, neferleriyle nice destanlara fedakarlıklarıyla imza atmışlardı. Bigadiç, Sındırgı ve Gördes'te düşman istilasına karşı devleşen, mesela Makbule Hanım'ın, mesela Akıncı Müfrezeleri Komutanı Kaymakam İbrahim Ethem'in kutlu hatıraları hepimize emanettir. Balıkesir'in işgal yıllarında, düşmanı korkutmak amacıyla kendilerini baca kurumu ve soba borusu isiyle boyayan, keçi ve koyun postu, at ve manda kuyruğu, çan ve değneklerle daha da heybet kazanan, bu suretle tarihe nam bırakan Balıkesirli tabak ve deri işçilerimizi yani tülütabakları unutmak hiç mümkün müdür?"

"CUMHURİYETTEN İNTİKAM ALMAK İSTİYORLAR"

Bahçeli, dünyaya istikamet verecek kudrette bir Türkiye'nin inşasının ancak ve ancak Türk İslam kültüründen feyzini alan, Türklük gurur ve şuuru ile İslam ahlak ve faziletiyle bezenen fedakarlık numunesi bir ahlaki kucaklaşmayla mümkün olacağını dile getirdi.

Bu ahlaki kucaklaşmanın adının Cumhur İttifakı olduğunu kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Muazzez nitelikli milli ve ahlaki kucaklaşmanın devlet ve millet hayatında kök salmasına da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi refakat edecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uzlaşmacı vasfında temerküz etmiş güçlü ve tesirli yürütme, güçlü ve fonksiyonel yasama, bağımsız ve tarafsız yargı sayesinde Türkiye'nin önünü hiçbir iç ve dış ihanet odağı kesemeyecektir. Bu kutlu yürüyüşün neticesinde gelen Türk asrı, geleceğin gücü Türkiye olacaktır. İnancımız budur, iddiamız budur, irademiz budur. Bu nedenle 14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın demokratik eşiği, milli ve manevi değerlerin rehberliğiyle geçilmesi gereken ilk kavşağıdır."

Devlet Bahçeli, 14 Mayıs seçimlerinin önemine işaret ederek, "Analarımızı ağlatanlar, ağıtlar yakmasına neden olan caniler bugün CHP'yle işbirliği halindedir. Yavrularımızı yetim bırakan katiller İYİ Partiyle emel ve hedef birliği içindedir. PKK, Kılıçdaroğlu'na aleni destektir. FETÖ, Kılıçdaroğlu'na siper olmuştur. Küresel medya, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakının propagandasıyla nifak saçmaktadır. Küresel emperyalizm Kılıçdaroğlu'nun akıl, vicdan ve irade şifrelerini ele geçirmiştir. İngiliz The Economist dergisi 'Erdoğan gitmeli' diyormuş. Bu haçlı zihniyetine kimin gideceğini, nasıl gideceğini, gittiğinde nasıl hesap vereceğini 14 Mayıs'ta gösterecek olan Türk milletidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin sömürge ülkesi haline getirilemeyeceğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Alayı gelsin, hepsi toplanıp karşımıza dikilsin, şayet boyun eğersek, geri adım atarsak onlar gibi namerdiz. Çıkar ortakları, küresel sermaye çeteleri, terör örgütleri, Türkiye düşmanları, tefeciler, faiz bağımlısı bankerler, karanlık lobiler, İslam karşıtları alayı birden Türkiye'nin önüne geçmiş, 2023 yılının en önemli seçiminin Türkiye'de olacağını ağız birliği halinde iddia etmeye başlamışlar. Çünkü 100'üncü yıl dönümünü karşıladığımız Cumhuriyetten intikam almak istiyorlar. Milli Mücadele'nin ve 15 Temmuz'un rövanşını almak için kudurmuş gibi provokasyon yapıyorlar, algı operasyonlarına hız veriyorlar. Biliniz ki tehlike çok büyüktür. Biliniz ki tehdit çok vahim düzeydedir. İstedikleri, kukla gibi oynatılan, her anlamda güdülen, her şeyiyle kontrol edilen, denetim altında tutulan, taviz ve teslimiyet döngüsüne girmeye hazır bir cumhurbaşkanıdır."

"KILIÇDAROĞLU'NUN GELECEĞE IŞIK TUTAN TEK BİR PROJESİ YOKTUR"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk ve İslam husumetinin umudunun adı Kılıçdaroğlu'dur. Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu'dur. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun taşeronu Kılıçdaroğlu'dur. Nitekim Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı milli güvenlik sorunudur. Bunlar Cumhuriyeti yıkmak için zalimlerden ihale almışlardır. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisine saldırı vardır. Bu nedenle Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hazımsızlık had safhadadır. Kılıçdaroğlu'nun geleceğe ışık tutan tek bir projesi yoktur. İYİ Parti başkanının dedikodudan başka yaptığı bir şey yoktur. Miadı dolmuş 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'den başka söyledikleri veya söyleyecekleri ikinci bir şey de olmamıştır."

Bahçeli, korkakların, korkulukların, kokuşmuşların üzerine üzerine yürüdüklerini, yedi düvelin bileğini sandıkta bükmek için millete güvendiklerini belirtti.

14 Mayıs'ın Türk tarihinin dönüm noktalarından olduğuna değinen Bahçeli, şöyle dedi:

"Kandil ve Pensilvanya'nın esiri olan Kılıçdaroğlu ve zillet ortakları, 14 Mayıs'ta ağır bedel ödemeye hazır olsun. Balıkesir bölünmeye kapalıdır. Balıkesir terör ittifakına karşıdır. Balıkesir Türkiye'yi ölüm tüneline sokmak için gün sayan yabancı beslemelerinin de sonuna kadar karşı cephesindedir. Türkiye'de bulamadıklarını yabancı ülkelerde arayanlar, terör örgütlerine destek, bölücülüğe payanda olanlar, ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu vatanını gittikleri ülkelerde şikayet edenler çok iyi bilsinler ki, doğru zaman, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan. Hedefimiz Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibarıyla çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tecessüm ve tecelli etmesidir. Çabamız, çalışmamız, çağrımız bu hedeflere ulaşmak içindir."

Bahçeli, demokratik hesaplaşmaya sadece 8 gün kaldığını hatırlatarak, "Türkiye Cumhuriyetini hak ettiği gelişmişlik düzeyine biz çıkaracağız. Türkiye'yi lider ülke seviyesine biz taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kilitleri ya açacağız ya da kıracağız. Üreten, refah sağlayan, herkesin iş ve aş sorunlarını çözmüş milli bir ekonomiyi, bütün sorunlara neşter vurmayı başarmış, terörün kökünü kazıyıp bölücülüğü felç etmiş bir siyasi ve hukuki bünyeyi, dış politikada daha aktif, taviz vermeyen, dünyaya Türkçe bakan, hayatı ve hadiseleri başkent Ankara vizyonuyla kuşatan bir dış politik mimariyi el birliğiyle, güç birliğiyle ve Cumhur İttifakı'yla sağlamış olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyetin bedava kazanılmadığına dikkati çeken Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşbirlikçi kalpazanlara da asla bırakılmayacaktır. Cumhuriyetin sahibi cumhurdur, onuru cumhurdur, ömrü cumhurla kaimdir, hiç kimse kendisine bir bekçilik görevi de vehmetmemelidir. Cumhuriyete düşmanlık cumhura düşmanlıktır. HDP'yi, Yeşil Sol Partiyi, bölücü teröristleri yanına yöresine alanlar, Milli Mücadele'den intikam almak isteyen bölünme ve yıkım sevdalılarıdır. Bizim böyle bir sevdayı içinde taşıyanlarla iki dünyada da hesabımız vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk milletinin tercihidir. Bu demokratik tercihe meydan okuyanlar millet tanımaz odaklardır ki onlarla mücadelemiz andolsun heyecanla sürecektir."