MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çorum'da coşkulu kalabalığa hitap etti. Türklüğü anayasadan çıkarmaya niyetlenen muhalefete sert sözlerle yüklenerek, "Bu topraklardan Türk'ü ve Türk milletini hiç kimse, hiçbir alçak, hiçbir dış bağlantılı hain sökemez" dedi. The Economist'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal manşetine de tepki gösteren Bahçeli, "Küresel emperyalizmin borusu Türk vatanında ötemez" dedi.

Bahçeli, 14 Mayıs tarihinin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu dile getirerek, vatandaşlardan Cumhur İttifakı'na güçlü bir destek sözü aldı. Türklüğü Anayasa'dan çıkarmaya niyetlenen HDP ve DEVA Partisi'ne sert sözlerle yüklenen Bahçeli, bu hedefe sessiz kalan Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'i de yerden yere vurdu.

PKK KILIÇDAROĞLU'YLA

Bahçeli konuşmasında, "PKK Kılıçdaroğlu ile yol yürüyor" diyerek şöyle devam etti: "Zilleti zemzem diye servis edenler var. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Türkiye'nin önünü kesmek için çırpınıyor. Kervan yağmacıları istikrarımızı bozmak için uğraşıyor. Bölücü terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu'yla yol yürüyor. FETÖ Kılıçdaroğlu'na umut bağlıyor."

HİÇ PROJELERİ YOK

Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ve Van mitinglerinin terör severlerin intikam çığlıklarına sahne olduğunu da belirten Bahçeli, "Zillet İttifakı'nın tek yaptığı koltuk ve makam taksimidir. İşleri güçleri rant takviyesi, ikbal tahkimidir. Tek bir projeleri yoktur. Bu ittifakın yolu Türkiye düşmanlarının yoludur. Bu ittifakın ortakları zalimlerin izindedir" dedi.