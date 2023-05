MİT’ten PKK’ya nokta operasyon, DEAŞ’a darbe

Diyarbakır merkezli 23 ilde, yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik polisin MİT Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlediği operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda otomatik av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, mensuplarının yakalanmasına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından MİT Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile ortaklaşa çalışma yapıldı. Örgütün, Türkiye'de taban kazanmak için propaganda çalışmaları yaptığı, cihat grubu oluşturdukları, silahlı, askeri eğitimlerini de Gürcistan'da aldıkları tespit edildi. Diyarbakır merkezli 23 ilde kitapevinin temsilciliklerinde arama yapılmasına yönelik 123 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 74 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda pompalı otomatik av tüfeği, tabanca ve fişek ile örgütsel içerikli belge ele geçirildi.

MİT'TEN GARA'YA NOKTA OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/ KCK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu 'Firaz Zilan' kod adlı Neçirvan Seven'i etkisiz hale getirdi. Türkiye'de sokak eylemlerinde faaliyet gösterip güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin içinde yer alan PKK/KCK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven, Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra gerçekleştirdiği eylemler ve burada yürüttüğü lojistik faaliyetlerdeki önemli rolü nedeniyle MİT'in hedef listesine alındı. Özel güç mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşılayan Seven'in, örgüt açısından kritik öneme haiz malzemeleri temin ettiği, MİT'in saha ajanları tarafından elde edildi. Saha ajanlarının verdiği bilgiler çerçevesinde Gara'ya geçtiği tespit edilen Seven, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Neçirvan Seven, 2015'te kırsal kadrolara katıldı. Suriye/ Ayn-El Arap bölgesinde KONGRA-GEL(PKK)/ KCK-YPG/PYD ile DEAŞ arasında gerçekleşen çatışmaları protesto etmek amacıyla Türkiye'deki sokak eylemlerine katıldı. Seven'in en son Gara'da özel güç mensuplarının ihtiyaçlarını, lojistik sorumlusu olarak karşıladığı tespit edildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE GEÇİT YOK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik soruşturmaları kapsamında 32 kişi gözaltına alındı. Yürütülen soruşturmada, örgüt mensubiyetinden dolayı kamu görevinden çıkarılmış veya cezaevinde bulunan kişilerin ailelerine maddi destek sağladığı tespit edilen 5 şüpheli ile örgütün 'Gaybubet Evleri' yapılanması kapsamında ev kiralama, para ve abonelik işlemlerini yürüten 3 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmalar kapsamında da çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen ve örgüte eleman teminine çalışıp yeni yapılanmaya giden 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda çok sayıda silah, mermi, doküman 14 bin TL ile 2 bin 500 dolar ele geçirildi.

BANDIRMA VE ERDEK'TE 5 SÜPHELI YAKALANDI

Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında yürütülen araştırmada Bandırma ve Erdek ilçelerinde 6 şüphelinin terör örgütü propaganda yaptığı tespit edildi. Harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

SUAT SALGIN