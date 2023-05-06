Yedi düvel Erdoğan’a saldırıyor

Dünyanın 300 yıldır ekonomik kılcal damarlarını kontrol eden ve doların arkasındaki 8 ailenin önderi Siyonist Rothschilds Ailesi'nin meşhur (Operasyon aygıtı) dergisi The Economist cibilliyetini yine gösterdi, küstah bir kapakla çıkarak, Başkan Erdoğan'a saldırdı.

Operasyon aygıtı derginin kapağında "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın" gibi etiketler yer alırken, haberdeki analizde "Biz Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olmasını destekliyoruz" hayallerine yer verildı. Rothcshilds'in Dergisi'ni takip eden ROTHSCHILD'ın adamı Cumhurbaşkanı Macron'un yönettığı Fransa dergileri LEPOINT VE LE EXPRESS'te psikolojik Harp teknikli kapaklarla alçak saldırılarda bulundular.

Fransız L'Express ve Le Point "Erdoğan'ın kaos riski" ve "Savaş tehdidi ve Batı nefreti" manşetiyle nefret kustular. CHP - Kemal Kılıçdaroğlu'na lojistik verdiler.

Derin Amerika (CFR-CIAPentagon- IMF) tezgahlarını çok iyi okuyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, doların arkasındakı Rothschild'in aparatlarına anlayacakları dilden tokat attı. Erdoğan, "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz" ifadeleriyle dile getirdi.

BATI'NIN ADAMI

Derin İngiltere'nin sesı BBC'ye konuşan CHP cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'yla değil Batı'yla ilişkilere öncelik vereceklerini söylemişti.

Bu ne demek? 'Batı Kulübü'; Ukrayna savaşı bağlamında ABD ve İngiltere, genel olarak da NATO'dur.

Gerçekten, Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Türk Devlet Aklı, Ukrayna savaşı bağlamında Rusya ile Amerıka arasında TARAFSIZ KALMASAYDI,

Batı Kulübü Türkiye'yi Rusya'ya karşı savaş ortamına çekerdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları, Batı Kulübü (ABD-Avrupa) ile hareket ederler, tarafsızlığı kaybederler ve komşumuz Rusya ile soğuk savaşa sebep olacaklar, demektir.

Demek ki, Kemal Kılıçdaroğlu Batı'nın adamı olarak, Karadeniz'in NATO gölü olmasına yardımcı olduğu taktirde, ABD ve İngiltere'nin Karadeniz'e girmesı, boğazların kullanımına izin vermesi ile taraflılık ilanı bir tarafa, bağıra bağıra Rusya ile soğuk savaşı çağırma sevdasında olacak, demektir.

CFR DE PUSUDA...

Üç gün önce de, Derin Amerika'nın sesi olarak tanınan Foreign Policy Dergisi Başkan Erdoğan'ın 14 mayıs seçimlerini kazanacağını görerek kurgulanmış bir analizle devreye girmişti. 14 Mayıs seçimlerine müdahale etme, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kazandırma hayalini deşifre etmişti. (NOT: Derin Amerika olarak bilinen ABD Dış İlişkiler Konseyi, CFR, Amerikan dolarını basan FED'in arkasındaki dünyanın en zengin 8 ailesinin en büyüklerinden Rockfeller ve Rothschild ailelerinin kontrol ettiği derin platformdur.) Peki, dünya ekonomisini 300 yıldır kontrol eden, Müslüman ülkelerin kanın emmekten doymayan Rothschild ailesi Başkan Erdoğan'a neden saldırıyor?

Çünkü, küresel çete başı Rothschild'in göreve getirdiği Bıden'ın kirli planlarını Başkan Erdoğan bozuyor.Yakın coğrafyamızdaki Müslüman ülkelere atmaya çalıştıkları prangalara şöyle mani oluyor:

1) Derin ABD'nin Irak-Suriye- Akdeniz koridorunu Başkan Erdoğan parçaladı.

2) Derin ABD'nin Suriye'de kurguladığı aparatları PKK-YPG kantoncuklarını Başkan Erdoğan toprağa gömdü.

3) Derin ABD - İngiltere-Fransa'nın Doğu Akdeniz enerjisine çökmesine Başkan Erdoğan set çekti.

4) Derin ABD - İngiltere-Nato donanmasının Karadenız'e girmesıne ve kuşatmasına Başkan Erdoğan mani oldu.

5) Milli ve Yerli savunma sanayi üretimiyle (SIHA-KIZILELMA- Roketler, Tanklar v.b) Başkan Erdoğan, ABD silahlarının alımını azalttı.

6) ABD - Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı ambargoların etkisini kıran BAĞIMSIZ TÜRKİYE bakışıyla Başkan Erdoğan kırdı.

SONUÇ

BAŞKAN Erdoğan - Türk Devlet Aklı, ikinci dünya savaşından sonra Türkiye'ye takılmış prangaları kırıyor. 7 yıllık jeopolitik hamlelerine bakınca Türkiyemizin Yüzyılı'nın şafağındayız.

BAŞKAN Erdoğan'ı Derin ABD - Avrupa planlarıyla devirmeye uğraşan CHP - Kemal Kılıçdaroğlu ise, ülkemizi yeniden ABD'ye, Avrupa'ya, NATO'ya vagon yapma telaşında. İstiklal Marşı şairimizin dile getirdiği TEK DİŞİ KALMIŞ BATI'ya sırtını dayamak istiyor.

CHP - Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan 7'li koalisyon Nato derken IMF derken, AĞABABALARINI TARİF EDİYORLAR.

AZİZ MİLLETİMİZ, 'NE AMERİKA, NE RUSYA - ÇİN. HEDEF GÜÇLÜ, BÜYÜK VE BAĞIMSIZ TÜRKİYE' DİYEN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I YİNE BAŞKAN SEÇECEĞİNİ HİSSETTİRİYOR. NE MUTLU BAĞIMSIZ TÜRKİYE PEŞİNDE KOŞANLARA....