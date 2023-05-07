14 Mayıs’ta tüm Türkiye kazanacak

Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihimizin en önemli seçimleri olan 14 Mayıs'tan Allah'ın izniyle yine zaferle çıkacağız. Peki, bu seçimlerde kimler kazanacak? Genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle 85 milyonun her bir ferdi kazanacak" ifadelerini kullandı. Doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyiyle 81 vilayetin tamamının kazanacağını belirten Erdoğan, "Türkler, Kürtler, Araplar, Sünniler, Alevilerle birlikte toplumumuzun tüm kesimleri, Türkiye'nin bütün renkleri kazanacak. Hristiyan'ıyla, Musevi'siyle, Süryani'siyle farklı inançlara mensup tüm vatandaşlarımız kazanacak" dedi.

'DUA EDENLER KAZANACAK'

AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar CHP'ye, İYİ Parti'ye, Saadet Partisine ve diğer partilere gönül veren vatandaşların da kazanacağını kaydeden Erdoğan, Türk milleti ile birlikte "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" çağrısına kulak veren Asya ve Afrika'daki yüz milyonların kazanacağını belirtti. Başkan Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ay yıldızlı al bayrağımızı görünce huzur bulan, kendini güvende hisseden soydaşlarımız kazanacak. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin başarısı için dua edenler kazanacak. Yani hangi etnik kökene, mezhebe, dünya görüşüne sahip olursa olsun tüm Türkiye kazanacak; gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz kazanacak, mazlum ve mağdurlar kazanacak. 14 Mayıs inşallah hepimizin bayramı, gurur günü, Türk demokrasisinin şöleni olacak. Bunun için kimse karamsarlığa kapılmasın, kimse kendini dışlanmış hissetmesin. Hiç ama hiç kimse ülkemizin aydınlık ve müreffeh yarınlarına dair inancını yitirmesin. Siyasetin özünde var olan tatlı rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine lütfen fırsat vermeyelim. Birliğimize, beraberliğimize, bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Muhabbetimizi güçlendirelim, kırgınlıkları giderelim, bir gönüle daha girelim. Allah'ın izniyle gerisi gelecektir. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin."

SELO'YU, MELOYU ÇIKARTAMAZSINIZ

BAŞKAN Erdoğan dün Kayseri ve Mersin mitinglerinde vatandaşlara seslendi. Erdoğan Kayseri'de yaptığı konuşmada, "Burada vatan, bayrak edebiyatı yapıyor, başka yere gidince Selo edebiyatı yapıyor. Bay bay Kemal, benim milletim 14 Mayıs'ta size yol vermeyecek. Erdoğan olduğu sürece siz Selo'yu, meloyu çıkartamazsınız" dedi. Başkan Erdoğan, "Elini vicdanına koyan herkes bizim hizmet aşkımızı takdir ediyor. 20 sene öncesini hatırlayan ülkemizin nereden nereye geldiğini görüyor. Artık dünya standardına, yollara, hastanelere, havalimanlarına, tünellere, görenlerin hayranlıkla baktığı köprülere sahibiz. Artık Avrupa'nın bile ötesinde bir sağlık sistemine, sosyal güvenlik sistemine, dijital altyapıya, elektronik devlete sahibiz. Artık kendi alanında dünyanın en gelişmiş teknolojileriyle donatılmış İHA'lara, SİHA'lara, Akıncılara ve Kızıl Elmalara sahibiz. Ülkemizin tüm bu imkanlarını, hamdolsun günden güne geliştiriyoruz. Sormak lazım bu CHP'li kardeşlerimize. Bu Bay Bay Kemal ne yaptı" dedi.

BALKAN LIDERLERINDEN ERDOĞAN'A BÜYÜK DESTEK

BALKANLAR'DAKİ devletlerin liderleri, 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini paylaştıkları video ile gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek'in bilge lideri Aliya İzzetbegovic'in oğlu Bakir İzzetbegovic, Türkiye'de yaşayan Boşnak kökenli vatandaşları, kaleme aldığı mektupla Başkan Erdoğan'a destek vermeye davet etti. İzzetbegoviç'in ardından Kuzey Makedonya'da Alternativa Partisi Genel Başkanı Afrim Gaşhi de paylaştığı videoda Türkiye'nin son 20 yılda inanılmaz başarılar kat ettiğini, Rumeli'de yaşayan Arnavutlar olarak bu ilerlemeden kendilerinin de birçok alanda istifade ettiğini dile getirdi.

KUZEY Makedonya Bağımsız Milletvekili Skender Rexhepi paylaştığı videoda, "Kadim Türk-Arnavut kardeşliğimiz adına tüm Türk vatandaşlarına hem kendileri hem de gelecek nesiller için fevkalade önem arz eden bu seçimlerde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni desteklemeleri çağrısında bulunuyorum. Böylelikle tarih yazacak Türkiye'nin altın yüzyılına imzanızı atmış olacaksınız" ifadelerini kullandı.