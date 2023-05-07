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Batı şakşakçısı Kılıçdaroğlu Economist’e yazdı: Türkiye yüzünü Batı’ya dönecek

7.5.2023

Gazete

Batı şakşakçısı Kılıçdaroğlu Economist’e yazdı: Türkiye yüzünü Batı’ya dönecek

İngiliz The Economist dergisi, Türkiye'de yaklaşan 14 Mayıs seçimlerini kapağına taşıdı. Derginin "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanılması dikkat çekti. Yine dergide CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için ise, "Sevimli bir şekilde alçakgönüllü. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz" denildi.

Kılıçdaroğlu da hiç vakit kaybetmeden kendisine desteğini açıklayan The Economist için bir yazı kaleme aldı. Yazıda, "14 Mayıs'ta (kazanacağımız) zafer, Türkiye'nin Batı'ya yönelimini de eski haline kavuşturacak. Bu yönelim bir idealin yansımadır" diyen Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmaları durumunda Türkiye'nin yüzünü tamamen Batı'ya döneceğini söyledi.

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