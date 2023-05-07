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Haberler Gündem Deprem bölgesinde 3 ayda 33 bin artçı deprem meydana geldi

Deprem bölgesinde 3 ayda 33 bin artçı deprem meydana geldi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölge adeta beşik gibi sallanıyor. AFAD, 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki büyük depremin ardından bölgede 33 bin 77 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.

07.05.2023, 13:47

Deprem bölgesinde 3 ayda 33 bin artçı deprem meydana geldi

Türkiye, 6 Şubat'ta Cumhuriyet tarihinin en şiddetli depremiyle sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen 11 il adeta enkaza döndü.

Deprem 50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yaşanılan depremlerin ardından artçı sarsıntılar ise devam ediyor.

33 bin 77 artçı deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan son açıklamaya göre, depremin üzerinden geçen 3 ay içinde toplam 33 bin 77 artçı sarsıntı yaşandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık (Mw 7.7) ve Elbistan (7.6) depremlerinden sonra 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasından 33 bin 777 deprem meydana gelmiştir. Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat izlenmektedir.

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