Haçlı medyası hilal ile savaşıyor

Türkiye'nin 14 Mayıs seçimine odaklanan Batı medyası, Başkan Erdoğan ile ilgili yanıltıcı iddia ve yorumlarına her gün bir yenisi ekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını istemeyen ABD, İngiliz, Fransız medyasına Almanlar da eklendi. The Guardian ve The Economist'in ardından Alman Der Spiegel dergisi de skandal bir kapağa imza attı. Türkiye karşıtlığıyla bilinen Almanya merkezli Der Spiegel dergisinin son kapağında Başkan Erdoğan'ın fotoğrafı kullanılarak "Yenilmez" ifadeleri kullanıldı.

SARAYDA ÇEKİLEN FOTOĞRAF

"Erdoğan kaybederse ne olur?" diye sorgulanan yazıda kaos mesajı verilerek, Türkiye'de demokratik şekilde gerçekleştirilen seçimler için algı çalışması yapıldı. Bir diğer ayrıntı ise Almanya eski Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'ye ziyaretinde Başkan Erdoğan ile Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn Köşkü'nde yaptığı görüşmede oturdukları koltuklar oldu.

YIKILIŞA GÖNDERME YAPTI

Koltuk hazımsızlığı Merkel'in Osmanlı döneminden yadigar koltuğa oturtulmasının rahatsızlığını yaşanan Almanlar, seçim propagandası için bu detayı atlamadı. Dergi kapağında koltuğun üzerinde bulunan hilali parçalayarak Osmanlı'nın yıkılışına gönderme yaptı. Sultan Abdülaziz'in 1866 yılında yaptırdığı ve Sultan 2. Abdülhamid döneminde devletin yönetim binası olan köşkteki yangından sonra hasar gören koltuk, onarılarak yıllar sonra ait olduğu yere konulmuştu.

The Guardian'ın "Erdoğan kazanırsa Washington'dan Berlin'e kutlama yapılacak demesi, Der Spiegel'in Erdoğan'ın oturduğu koltuğun üzerinde bulunan hilali parçalanmış gibi göstererek Osmanlı yıkılışına gönderme yapması, The Economist'in Erdoğan gitmeli başlığı atması şaşırtmadı" diyen AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Şebnem Bursalı, "Bu işgalciler tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu isterler. Sebebi çok açık. S-400'leri depoya çekecek, Rusya'yı dışlayacak, NATO'ya emret diyecek, 'YPG terör örgütü değil, vatanını savunan bizim çocuklar' diyecek olan Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını tabii ki isteyecekler" diye konuştu.

BURSALI: MİLLETİN İRADESİNE PARMAK SALLAMAK

ŞEBNEM Bursalı sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye ve Libya teskerelerine, 8 ay önce mecliste terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin isteğiyle hayır oyu veren Kılıçdaroğlu üç sınavı pekiyi ile geçmişti zaten! Seçim günü yaklaştıkça korkuları daha da artan küresel güçlerin operasyon aygıtlarının yalan iftira ve ihanet dolu bu manşetleri Türk milletinin iradesine parmak sallamaktan başka bir şey değildir. Ama artık Türkiye eski Türkiye değil. Sayın cumhurbaşkanımızın izlediği yerli ve milli çıkarları dayalı politika çizgisi ve Türkiye Yüzyılı hedefi Türkiye düşmanlarını iyice korkuttu. Ancak korkunun ecele faydası yok. Batı'nın operasyon aygıtlarının bu kapaklarına en güzel kapak Türk milleti tarafından 14 Mayıs seçimlerinde sandıklardan verilecektir" diye konuştu.

OSMANAĞAOĞLU: ONLAR DEĞİL 85 MİLYON KAZANACAK

14 Mayıs seçimlerinin, normal bir seçim olmadığını, adeta Haçlı ile bir savaş olduğunu söyleyen MHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu, "Yüce rabbim bizlere Hilal'in haç karşısında mağlubiyetini göstermesin. Bu seçim değil, resmen Haçlılar ile bir savaş. Apaçık ortada, her türlü kirliği bağlantılarını zorlayan dış mihraplar, her koldan saldırıyor. Dergiler, medya, ekonomi, topla tüfekle gelsinler, vız gelir. Bu savaşın galibi Yeni Yüyzıl'ın Türkiye'si olacak. Onlar değil, 85 milyon Türk insanı kazanacak. Hilal bu savaştan galip gelecek" dedi.

BAHÇELİ: KİMİN GİDECEĞİNİ MİLLET SÖYLEYECEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balıkesir mitinginde yaptığı konuşmada Batı medyasının küstah haberlerine yorum yaptı. Bahçeli, "Küresel medya, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakının propagandasıyla nifak saçmaktadır. Küresel emperyalizm Kılıçdaroğlu'nun akıl, vicdan ve irade şifrelerini ele geçirmiştir. İngiliz de Economist dergisi de 'Erdoğan gitmeli' diyormuş. Bu haçlı zihniyete kimin gideceğini, nasıl gideceğini, gittiğinde nasıl hesap vereceğini 14 Mayıs'ta gösterecek olan Türk milletidir" dedi.