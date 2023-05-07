PKK paçavralarında dikkat çeken Gamalı Haç detayı

ŞIRNAK'TA polis ekiplerince, PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlatıldı.

ŞIRNAK'TA 45 PKK ŞÜPHELİSİ GÖZALTINDA: Çalışma kapsamında, örgüt adına faaliyetlerde bulundukları, seçim güvenliğini tehlikeye sokma arayışında olduklarına dair haklarında bilgiler bulundukları, nevruz etkinlikleri ve seçim mitinglerinin ardından örgüt lehine slogan attıkları, güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulundukları gerekçesiyle son 3 günde merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 45 kişi yakalandı. Şüphelilerle birlikte silah ve gamalı haç işaretlerinin bulunduğu PKK paçavraları ele geçirildi.

SURİYE SINIRINDA 4 TERÖRİST YAKALANDI

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i DEAŞ, 2'si PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu 4 kişinin yakalandığını bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtilerek, "Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/ KCK/YPG, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL MERKEZLİ ÜÇ İLDE TKP OPERASYONU

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TKP/ ML örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda İstanbul merkezli Tunceli ve Hatay'da 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 18 farklı adreste operasyon yaptı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, tabanca, 50 adet fişek, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.