Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Edirne Mitingi’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne Selimiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biz Edirne'yi çok seviyoruz. Kıymetli hanımefendiler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tarih boyunca şanlı akıncılarla bileği bükülmez pehlivanlar yetiştiren Edirne yanımızda olduğu müddetçe biz yedi düvele meydan okuruz. Edirne'den aldığımız ilhamla kalkınma hamlelerinde bulunduk. Dünyaya medeniyet dersi veren Edirne ile ruhumuzu besledik.

Görüyorsunuz, CHP miting yapıyor meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları ne diyor dişe diş kana kan diye slogan atıyor. Her gün yeni bir elebaşı çıkıp bay bay Kemal'e destek açıklaması yapıyor. Edirne'de yatan ve elinde 51 kardeşimizin kanı olan Selo destek açıklaması yapıyor. Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor. Avrupa'sından Amerika'sına her yerden koalisyon masasına destek yağıyor. Bunlara bir itiraz geldiğini duydunuz mu? FETÖ'cülere dönüp siz ülkenize ihanet ettiniz kesin sesinizi diyeni, yabancı basına dönüp bu bizim seçimimiz diyeni gördünüz mü?

Selo'yu dışarı çıkaracaklarmış. Erdoğan cumhurbaşkanlığına devam ettiği sürece hakkı hukuku adaleti biz size teslim etmeyiz. 300 milyar lirayı Londra'daki tefecilerden alacak ya, sen avucunu yalarsın avucunu. Senin gibilerine bu tefeciler para vermez. Atatürk Havalimanı'nı ABD'lilere verme sözü vermişler. Bize ve cumhur ittifakına kimlerin saldırdığına baktığımızda tablo tüm açıklığı ile ortaya çıkıyor.

Gittiğimiz her şehirde milletimiz bizi geçtiğimiz sokaklardan miting meydanlarına milletimiz her yerde bağrına basıyor. Ağzından yalandan başka bir şey çıkmayan söz verip ertesi gün tam tersini yapana ülke emanet edilir mi? Vaat diye anlattıklarının yarısı yapılmış yarısı da saçma sapan işler olana ülke emanet edilir mi?

CHP LGBT'ci, İYİ parti LGBT'ci HDP LGBT'ci, yanındakiler LGBT'ci. AK Parti'ye LGBT girebilir mi, MHP'ye LGBT girebilir mi? Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarına LGBT sızabilir mi? Çünkü bizde aile kurumu kutsal. Aile kurumumuza böyle bir şeyi sürdürmeyiz.

Bay Kemal 15 Temmuz'da tankların arasından kaçırılarak Bakırköy Belediye başkanının evine gitti. Haberim olsa beklerdim, diyor. Sen oradaki kalabalığı görmedin mi? Kahveni yudumlayarak gelişmeleri izle, acaba ne zaman öldürecekler diye... Uçaklar önümüzden geçiyor, pik yapıyor. Rabbim isterse sular büklüm büklüm burulur.

14 Mayıs'ta Edirne'nin gerekli cevabı vereceğine inanıyorum Ne diyor Edirne türküsünde, ayılana gazoz bayılana limon. Sokağa atılan limon var ya onları bunlar için hazırlayalım.

KENDİ PROVOKASYONLARI İLE OLAY ÇIKARIYORLAR

Kaybedeceklerini anladıkları için şimdiden çamura yatmaya başladılar. Her partinin temsilcisinin yer aldığı heyetlerin gözetimindeki çalışmaların üzerine sanki bunu bilmiyormuş gibi gölge düşürmeye çalışıyorlar. Teknolojik imkanların böyle geliştiği dönemde bu numaralar bayatladı. Kendi provokasyonları ile olay çıkarıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. İste dün İstanbul'u gördünüz, 1 milyon 700 bin insan Atatürk Havalimanı'ndaydı. Milleti tahrik ederek buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete kılıf arıyorlar. Resmi rakamı aldırdım, şu anda Edirne'de 25 bin kişi var.

Aynı senaryonu bir önceki seçimlerde de sahnelediler. Kardeşliğimize leke süremeyecekler. 14 Mayıs'a kadar kafası karışık en az bir komşunuzu dostunuzu bulup kendisini Türkiye Yüzyılı safına katmanızı istiyorum. Selamımla desteğini istemenizi istiyorum.

Şu Edirne'deki tarihi eserlerin dili olsa da konuşsa, acaba bunları ayağa kim kaldırdı. Bu mücadeleyi oynanan nice tuzaklara rağmen yürüttük. Milli iradenin bileğini bükemeyince ekonomik tuzakları soktular.

Türkiye 21 yıldır kazancını altyapı yatırımlarına harcadı. Türkiye modern dünyada farklı bir yere ulaştı. Her alanda kendisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine taşıyacak adımlar attı.

Gabar'da bulduğumuz petrol bize o bölgenin 40 yıl neden terör saldırısı altında kaldığını gösterdi. Savunma sanayi projelerimizi neden engellediklerini de görmüş olduk. Devletimizin tüm imkanları ile milletimizin yanında daha güçlü yer alacağız. Atacağımız adımlarından biri de sermayesi enerji gelirlerinden karşılanacak olan aile ve gençlik bankası olacak. Ev hanımlarımızın emekliliğine primlerinin üçte birine buradan destek vereceğiz. Aile kurumumuzu sapkın akınlardan korumak için bu kaynağa başvuracağız.

Edirne'ye 46 milyar liraya yakın kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 965 adet yeni derslik inşa ettik. Yükseköğretim yurt binaları açtık. 41 spor tesisi kazandırdık.