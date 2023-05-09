Başkan Erdoğan’ın mitingini izleyenlere HDP saldırısı

Yeşil Sol Parti taraftarları, Bursa'da düzenlenen miting sonrası dağıldıkları sırada Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Kent Meydanı Merkezi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa 2. Bölge 1. Sıra adayı Mustafa Varank'ın mobil seçim aracı ve Cumhur İttifakı taraftarlarına saldırıda bulundu.

ÇAKMAK İSABET ETMİŞ

Başkan Erdoğan'ın Büyük İstanbul Mitingi'ni mobil seçim aracından takip eden Cumhur İttifakı taraftarlarına saldıran Yeşil Sol Parti ve HDP flamalı kişiler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Siyaset meydanlarında şiddetin olamaması gerektiğini belirten Varank, "Ben gelirken arkadaşlarım Erzurum'da bahse konu hadiselerin yaşandığını söylediler. Ama ben de morali bozuk buraya geldim. Çünkü bir mobiled aracım var. Mobiled aracımızın ekranına ve onun önünde sayın Cumhurbaşkanımızın mitingini izleyen vatandaşlarımıza HDP'liler saldırdı. Birkaç arkadaşımıza çakmak vs. isabet etmiş, çok ciddi bir şey yok ama biz eğer şiddete karşı olacaksak burada tek taraflı tavır göstermememiz lazım" diye konuştu.