CHP’li Çeviköz’den skandal vaatler

7'Lİ MASA'NIN Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı ve CHP Milletvekili Ünal Çeviköz, seçimi kazanmaları durumunda dış politikada uygulayacakları hamlelerle ilgili Alman Neue Zürcher Zeitung gazetesine skandal açıklamalarda bulundu.

DEMİRTAŞ SÖZÜ

Türkiye'nin Kıbrıs politikasını eleştiren Çeviköz, "Türkiye, Kıbrıslı Türklerin iç işlerine karışmamalı. Adaya yönelik çözümü adadaki iki toplum bulmalı. Aynı şekilde Atina da Rumların iç işlerine karışmamalı" ifadelerini kullandı. Suriye'deki askeri operasyonları da durdurmayı vaat eden Çeviköz, "Suriye'den tehdit gelmediğinden emin olursak askeri varlığımız hakkında konuşabiliriz" dedi.