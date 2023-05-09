Gurbetçilerin oyları Türkiye’ye gönderildi

YURT dışındaki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi. Oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıklarda toplanan kapalı zarflar, diplomatik torbalara konulup mühürlendikten sonra büyükelçiliklerde muhafaza edildi. Havalimanına taşınan oy torbaları, diplomatik kuryelerin ve siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul seferini gerçekleştiren uçaklarla Türkiye'ye getirildi.

1 MİLYON 750 BİNİ AŞKIN SEÇMEN OY KULLANDI

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 751 bin 365 oldu. Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında temsilciliklerde 1 milyon 632 bin 994, gümrüklerde ise 118 bin 371 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.