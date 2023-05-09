‘RedHack’a operasyon

ANKARA merkezli 19 ilde terör örgütü DHKPC'nin siber yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 'RedHack' üyesi 33 şüpheli, gözaltına alındı. 'RedHack' isimli illegal yapılanma içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının sahte hesap kullanıp, yetkisiz erişim eylemlerini 'Zone-H' adlı internet sitesinde yayımladıkları belirlendi. Şüphelilerin, 450'si kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 10 bin 17 internet sitesine hackleme gerçekleştirdiği saptandı. Ayrıca hackerların birçoğunun terör örgütleri DHKP/C, MLKP, TKP/ML ve PKK/KCK'ya üye olmak veya propagandalarını yapmaktan suç kayıtlarının bulunduğu anlaşıldı. Şüphelilerden 2'sinin ise FETÖ/PDY üyesi olmaktan kaydının olduğu belirlendi.

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