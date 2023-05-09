Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da vatandaşlara seslendi. Başkan Erdoğan Kırklareli mitinginde yaptığı konuşmada Türkiye Yüzyılı'nı omuz omuza inşa edeceklerini söyledi. Erdoğan, "Ne diyorlar, Öcalan'ın cezaevinin kapısını kıracaklarmış, ne diyorlar Selo'yu cezaevinden çıkaracaklarmış. Bu Selo ne yaptı? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşlerimizi bunlar öldürdüler. Buraya gelmeyen eşinize dostunuza akrabanıza mutlaka ulaşacaksınız. Cumhurbaşkanımızın selamı var deyip 14 Mayıs'ın önemini anlatacaksınız. Kırklareli'nde kapısı çalınmadık, yüreğine dokunmadık kimseyi bırakmayacağız. Ben sizin kıdemli komşunuzum. Seçimi milletimizin kalbinde gözünde kazanacağız" dedi.

Türkiye'nin her alanda başarıdan başarıya koştuğunu belirten Başkan Erdoğan, "Elbette her insan gibi eksiklerimiz de olabilir. Kardeşlerim, bürokratik vesayetin takoz koyduğu projelerimizi burada saymaya kalksak bitiremeyiz. Biz bu sabotaj siyasetine teslim olmadık. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Aziz milletimize hizmetkar olmak için daha fazla ter dökeceğiz. Hedeflerimize ulaşmak için daha çok koşacağız. 5 gün kaldı. Kapı kapı dolaşıyor muyuz, sandıkları patlatıyor muyuz" diye konuştu.

"KANDİL'DEKİ KİTAPSIZ, EZANSIZ VE BAYRAKSIZ"

İSTANBUL, Edirne, Tekirdağ'ı birbirine bağlayacak hızlı trenin yapımının devam ettiğini belirten Erdoğan, "14 Mayıs'tan sonra hizmetlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Bunlar Kürt kardeşlerimizi de istismar ediyor. Kahrolsun PKK demeyi sandıkta yapacağız. 14 Mayıs'ta Kırklareli bunlara unutamayacakları ders verecektir. Kandil'dekiler kitapsız, ezansız, bayraksız. Ama karşımda bayrağıyla kardeşlerim var" dedi.

"81 VİLAYETİ AYIRMADAN HİZMET GÖTÜRDÜK"

BAŞKAN Erdoğan, Selimiye Meydanı'nda düzenlenen Edirne mitinginde de vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında Türkiye'de 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Ülkemizin 81 vilayetinin hiçbirini diğerinden ayırmadan, 85 milyon vatandaşımızın hiçbirini dışlamadan, eser verdik, hizmet götürdük. Allah şahittir ki, sizler şahitsiniz ki, ülkemize asırlık demokrasi ve kalkınma atılımları yaptırmak için canla-başla çalıştık" dedi.

TEHDİTLER SAVURDULAR

ÖNLERİNE çıkarılan nice engellere, kurulan nice tuzaklara, oynanan nice oyunlara rağmen bu mücadeleyi yürüttüklerini ifade eden Başkan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Terör örgütlerinden darbecilere kadar her aracı kullandılar. Millî iradenin bileğini bükemeyince, ekonomik tuzakları devreye soktular. Bu ülkenin 'ekonomisini mahvetme' tehditleri savuranlar oldu."

'DİMDİK AYAKTA KALMAYI BAŞARDIK'

SALGINDAN savaşa kadar küresel krizlerin yol açtığı sıkıntılarla da boğuştuklarını vurgulayan Erdoğan, "Buna rağmen hep dimdik ayakta kalmayı başardık. Gıdadan kiraya hayat pahalılığı başta olmak üzere, milletimizin günlük hayatında yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Türkiye'nin asırlık sorunlarını nasıl çözüme kavuşturduysak, bu sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz" dedi.

ERDOĞAN, yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin CHP'nin reklam ajansı gibi çalıştığını belirterek, "Her gün bir yabancı dergide, gazetede, bizim aleyhimize, bay bay Kemal'in lehine kapaklar yapılıyor, manşetler atılıyor. Avrupa'sından Amerika'sına her yerden koalisyon masasına destek yağıyor" dedi.

MİLLET BAHÇESİ ADRESİ TESADÜFEN SEÇİLMEDİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleşen AK Parti "Büyük İstanbul Mitingi"ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, 14 Mayıs'a giden yolda en büyük kucaklaşmayı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirmelerinin tesadüf olmadığını belirterek, "Atatürk Havalimanı, geçtiğimiz asrın başında ülkemizin havacılık alanındaki teknoloji hamlesinin başladığı ve henüz kök salmadan tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdi. Atatürk Havalimanı, merhum Vecihi Hürkuş'un hayallerinin toprağa gömüldüğü yerdi" ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ DESTANI VURGUSU

BAŞKAN Erdoğan paylaşımında, "Atatürk Havalimanı'nın bir diğer özelliği de birileri tankların arasından kaçarken bizim İstanbullularla birlikte 15 Temmuz destanını yazdığımız yer olmasıdır. Milli iradenin şahlanışı olan 15 Temmuz kıyamından rahatsızlık duyanlar, buralardan her geçtiklerinde aynı hezimeti, aynı hayal kırıklığını tekrar yaşıyorlar" sözlerine yer verdi.