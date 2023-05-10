Başkan Erdoğan’dan Mardin’de önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitinge katılıyor.

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İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sandıkları patlatıyor muyuz? Gümbür gümbür sandıklara gidiyor muyuz? Medeniyetlerin beşiği, Mezopotamya'nın incisi Mardin bugün başka güzelsin. Heybetli kalesi, tarihi sokakları, hanları hamamlarıyla ne güzelsin Artuklu. Zeytini, zeytinyağı ile ne güzelsin Derik. Altın renkli buğdayları, bereketli ovasıyla ne güzelsin Kızıltepe. Özel takip edeceğim, bakalım Kızıltepe'den nasıl sonuç gelecek.

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