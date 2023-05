The Economist sistematik saldırıya geçti! Seçimler için art arda 15 paylaşım

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerine giderken tüm dünya da gözünü kritik bir tarih olan 14 Mayıs'a kilitledi. Batı medyasında ise Türkiye seçimleri için eşi benzeri görülmemiş yoğun bir mesai var. Tarafsızlık ilkesinin savunuculuğunu yaptıklarını söyleyen Batı medyası, tüm ilkelerini bir kenara bırakarak açık bir şekilde 7'li koalisyonun sözcülüğünü yapıyor.

Bunların en başında ise Economist geliyor. The Economist dergisi, geçtiğimiz günlerde yayınladığı, açık bir Erdoğan düşmanlığı hedefleyen skandal ifadelerle dolu kapağını Twitter'da da en başa tutturdu. Kapak fotoğrafında da yine Başkan Erdoğan'ı hedef alan görseli kullandı. Daha önce de pek çok kere algı operasyonuna yönelik haberler yayımlayan The Economist artık iyice ipin ucunu kaçırdı. Türkiye'deki seçimlerle sürekli paylaşım yapan dergi, sosyal medya ağı Twitter üzerinden tam 15 paylaşım yaptı.





En son olarak yaptığı paylaşımda "Recep Tayyip Erdoğan yenilgisinin küresel sonuçları olacaktır" başlıklı bir haber yayımlayan dergi, haberinde de yine Erdoğan'la ilgili skandal ifadelere yer verdi. Seçimin bıçak sırtında olduğunu ifade eden Economist yine algı operasyonu yaparak 'Erdoğan'ın az farkla yenileceğini' iddia etti. Dün akşam yaptığı bir haberinde ise The Economist, yine skandal ifadelere yer vererek , "Türkiye diktatörünü görevden alırsa, her yerdeki demokratlar cesaretlenmeli" diyerek algı operasyonu yaptı. The Economist'in art arda attığı algı operasyonu içeren tweetler ise tepkilere neden oldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı "Siz manyak mısınız? Editörlerinizin başka işi mi yok 2 saatte bir yazıyorsunuz?" şeklinde tepkilere yer verdi.





İngiliz The Economist, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yayınını bugün olduğu gibi dün de yine servis ederek kara propaganda girişimini gözler önüne serdi. Dergi, "Türkiye'deki seçim bu yıl dünyanın en önemli seçimi. Recep Tayyip Erdoğan kaybederse, demokrasideki erozyonun tersine çevrilebileceğini ve diğer diktatörlerin nasıl ortadan kaldırılabileceğini gösterecek." gibi akılalmaz sözleri sürekli olarak tekrar ediyor.





Erdoğan düşmanlığında zirve yapan The Economist, internet sitesinde de 4 Mayıs tarihinde yapılan haber, halen en üst sırada gösterilmeye devam ediyor.







Derginin kapağında Türk bayrağının yanı sıra "Erdoğan gitmeli" ve "Oy verin!" ifadelerinin birer çıkartma üzerinde yer aldığı bir görsel kullanıldı. Haberlerde açıkça 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ilan ettiler.





Algı operasyonu yapan yalnızca The Economist değil. lman Der Spiegel dergisinin basılı şekilde piyasaya çıkacak son sayısı da Türkiye'deki seçimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konu aldı. Dergi, Erdoğan'ın fotoğrafına yer verdiği kapağında, "yenilmez" anlamına gelen "unbesiegbar" kelimesini kullandı ancak "un" ekini siliniyormuş gibi gösterdi. Derginin kapağındaki 'Hilal' detayı ise Almanların asıl amaçlarını ortaya çıkarır nitelikte. İslam'ı simgeleyen Hilal sembolünün parçalanmış olarak gösterilmesi Alman Der Spiegel'in hedefinde İslam'ın da olduğunu gösterdi.







İngiliz The Economoist gibi Fransız 'Le Point' ve 'Le'xpress' dergileri de Erdoğan nefretlerini kapaklarına yansıttı. Fransız Le Point dergisi Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını kapağını taşırken, Putin benzetmesinde bulundu. Derginin kapağında Başkan Erdoğan'dan 'İslamcı' olarak bahsedilirken "Putin gibi, İslamcı cumhurbaşkanı da imparatorluk hayalinin peşinden gidiyor. Seçim arifesinde dünya nefesini tutuyor." denildi.





Fransız Lexpress ise "Erdoğan ve kaos riski" başlıklı kapağında Türkiye'de yapılacak 14 Mayıs seçimlerine odaklandı. "Avrupa ile ilişkiler, Mülteciler ve Orta Doğu" konularını işlendiği kapakta "Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi" başlığı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan dergi, Başkan Erdoğan'ın Putin ile yaptığı anlaşmaları ve ikili ilişkileri de hedef aldı.





Yapılan bu algı operasyonuna ise tepkiler gecikmedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün katıldığı bir toplantıda Batı'nın kirli oyunundan bahsetti. Çavuşoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Onlar Erdoğan gitsin istiyor. Çünkü bugün kadim Türk yurdu Karabağ'da anlı şanlı Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Onlar Erdoğan gitsin istiyorlar. Çünkü onlar ne kadar silah mühimmat verseler de PKK'ya, Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurdurmuyor. Onlar Erdoğan gitsin istiyorlar. Çünkü Bayraktar'ımız, Altay'ımız, Kızılelma'mız, Atak-2'miz, Gökbey'imiz, Hürjet'imiz, KAAN'ımız, TCG Anadolu'muz Erdoğan imzası taşıyor. Bundan rahatsızlar. İlk defa yapmıyorlar bunu. Bizim için sürpriz değil. Daha önce de böyle hayal gücü yüksek yazılarla Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef almışlardı. Popülizm arttıkça bizi hedef alıyorlar. Biz sizin iç seçiminize karışıyor muyuz? Sadece Avrupa'da 5 milyon Türk var. Birçok ülkede seçim kaderini etkileyecek Türk seçmen var. Hiç müdahale ediyor muyuz? Bizde basın, siyasetçi 'o kazansın, bu kazanmasın, diğeri gitsin' diyor mu? Biliyorsunuz, ahilik geleneğinde bir esnaf kusurlu mal satarsa, o mal, o esnafın damında beş gün sergilenir. Yahu, biz bu 'Erdoğan gitsin' diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz. Bundan da mı ders almıyorsunuz. Hala uslanmadılar. Anlayana kadar itinayla öğretmeye devam edeceğiz. Türkiye ve Türk milletine nasıl davranacaklarını itinayla öğretiyoruz"