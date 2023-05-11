Başkan Erdoğan gençlerle buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 14 Mayıs'ta sandık başına giderken gençlerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan soruları yanıtladı. Meydanların dilinin çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, "Meydanlar konuşuyor. anketlere inanmam, meydanların dili neyse bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi, sorularını yanıtladı.

Seçim süreciyle ilgili bir soru üzerine değerlendirme yapan Erdoğan, mitinglere katılımların muhteşem olduğunu, ne kadar ihtişamlı olursa kendilerinin dinamizmlerinin de heyecanlarının da o kadar arttığını belirtti. Erdoğan, diğer adaylar ve partilerin mitinglerine katılımların rakamlarını öğrendikçe bu heyecanlarının daha da arttığını söyledi.

"ANKETLERE DEĞİL MEYDANLARA İNANIRIM"

"Meydanlar zaten konuşuyor." diyen Erdoğan, kendisinin de siyasette meydanların diline çok inandığını, anketlere pek inanmadığını ifade etti.

Erdoğan, "Meydanların dili neyse o bizim için çok önemli. Burada da gençlerle, öğrencilerimizle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde sizlerle beraber olmak bizleri ayrıca mutlu ediyor." dedi.

Daha sonra gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Selahattin Demirtaş'ın hapiste olması, Türk demokrasisi için bir eksiklik olarak lanse ediliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Tabii sorunun cinsi heyecan verici. Çünkü Selo, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bir teröristtir. Onun demokrasiye aykırı bir yanı yok ki. 51 Kürt kardeşimiz ama bu ölüme neden olan bir kişi, şu anda terör odaklı bir fiili işlediğinden dolayı cezaevinde. Yoksa bir fikir suçu veya bir siyaset değil. Ama 51 Kürt vatandaşımın ölümüne neden olan böyle bir insan sokaklarda elini kolunu sallaya sallaya mı dolaşsın? Biz şimdi bir hukuk devletiysek burada adaletin gereği nedir? Bu kadar Kürt kardeşimin ölümüne neden olan bu adam, bunun bedelini ödemesi lazım. Şu anda yapılan budur. Çektiği ceza da bunun nedeniyledir. Tabii bunun aslını herkes bilmiyor ama bay bay Kemal, Selo'yu çıkaracakmış. Eğer Erdoğan bu işin başında olursa hukuk neyse, adaletin gereği neyse, bunun bedelini ödemeye devam edecektir."

"BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSUYSA BİZ DE BU İŞİN ÜZERİNE GİDELİM"

Cezaevinde çok sayıda gazeteci olduğu ve Türkiye'de basın özgürlüğünün olmadığı hakkında iddiaların sorulması üzerine Erdoğan, "Cezaevlerinde şu ana kadar böyle iddia edildiği gibi bol miktarda gazeteci, basın mensubu yok. Bunlar yalan." yanıtını verdi.

Bu konuda iddialarda bulunanlara "Şunları açıklayın. Verin bize bu isimleri, kimmiş öğrenelim." dediklerini anımsatan Erdoğan, bu iddia edilen kişilerden iki tanesinin HDP'den bu seçimlerde milletvekili adayı olduğunu aktardı. Erdoğan, "Bunlar hep bu işin fikir babası olarak ortada dolaşanlardır. Buna benzer daha niceleri bu şekilde bunlara fikir babalığı yaptılar." dedi.

Kendisinin zaman zaman Adalet Bakanına, "Bu tür iddialar var. Bunlar nedenli doğru? Şunları siz de bir araştırın." dediğini aktaran Erdoğan, "Başkanım böyle bir şey yok. Bunlar hep yalan." yanıtını aldığını kaydetti.

"Ciddi manada versinler bu isimleri, gerçekten bu anlamda böyle bir durum söz konusuysa biz de bu işin üzerine gidelim." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ben fikir suçundan içeriye girmiş bir başkanım. Bundan dolayı da yaklaşık 4 ay 10 gün cezaevinde yattım. Ama ben belediye başkanıyken bana bu cezayı verdiler. Neden dolayı verdiler? Milli Eğitim Bakanlığının kitabındaki bir şiiri okudum ben. Bu şiiri okudum diye beni içeri aldılar. Kimseyi vurmadım, kimseyi öldürmedim. Yani Selo'nun yaptığını yapmadım ben. Sadece Milli Eğitim Bakanlığının kitabındaki bir şiiri okudum. Bu şiirde Ziya Gökalp'e ait bir şiirdi, bunu okudum. Bundan dolayı beni içeri aldılar. 1 yıl bir cezaydı, 4 ay 10 gün yattım, ondan sonra çıktım. Bedelini ödettiler. Ama ben orayı Medrese-i Yusufiye olarak yaşadım ve gelen ziyaretçilerimin haddi hesabı yoktu. Bu da tabii İstanbul'a olan hizmetimdi. İstanbul'u çöp, çukur, çamurdan, susuzluktan kurtaran bir belediye başkanı olarak hamdolsun İstanbul'un belediyecilik tarihine geçti. İşte ardından da cezaevinden çıktıktan sonra partimizi kurduk ve ilk seçimlerde daha yüzde 34 gibi bir oyla iktidara geldik. Yoksa dediğim gibi böyle bir ceza, onlar için söz konusu değil, hepsi yalan ve gazetecilerle ilgili bu akşam bu programda yine söylüyorum. Hangi cezaevine, nerede bir basın mensubu varsa bunları bilelim. Bunların birçoğu affedersiniz hırsızlık, silah kaçakçılığı, bütün bunlara benzer suçlardan dolayı içeridedir. Bunların gazetecilikle de yakından uzaktan alakası yoktur."

"IMF'DEN NİYE BORÇ ALALIM? BEN KILIÇDAROĞLU MUYUM?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet İttifakı ekonomi takımını açıkladı. Sizin de seçim sonrası için ekonomi yönetiminde yapacağınız farklı profiller olacak mı?" sorusunu yanıtlarken şu ifadeleri kullandı.

"Millet İttifakı'nın ekonomi takımı kimlerden oluşuyor diye şöyle düşündüğümde, bunlar ismi cismi çok belli olan tipler değil. Fakat tabii bu CHP ne yapıyor? Yine kapalı kapılar arkasında, otellerde IMF'nin temsilcileriyle görüşüyor. Aynı zamanda İYİ Parti'den bir zamanlar Merkez Bankası'nın sözde başkanı olan zat, o da onunla beraber, birlikte görüşmeler yapıyorlar. Bu görüşmelerden sonra da bizim için 'Bu hükümetin IMF'ten borç alması lazım.' Ya biz IMF'den niye borç alalım? Ben Kılıçdaroğlu muyum? Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar borç taahhüdü almış. Tefeciden borç alınır mı? Eğer para kaynağı tefeciler olursa adamı gömerler. 'Biz asla böyle bir şeye yönelmeyiz' dedik ve biz IMF ile olan ilişkilerimizi bitirdik, kendi kaynaklarımızla ayaktayız ve şu anda tefecilere mefecilere hiç ihtiyacımız yok. 2013-2023 10 yıl geçti ve biz buralardan elimizi eteğimizi kestik, kendi kaynaklarımızla yola devam ediyoruz.

Savunma sanayinden tutun işte en son enerjide, Karadeniz'de doğal gazı da çıkardık mı? Çıkardık. Şimdi 1 ay doğal gazı ücretsiz olarak evlere veriyoruz ve 1 yıl boyunca da 25 metreküp tenzil edilmek suretiyle vatandaşlarımızı doğal gaza bu noktada muhtaç olmadan evlerinde, mutfağında enerji olarak kendi yerli doğal gazımızı kullanmaya başladı. Bu noktalara geldik. İnşallah seçim sonrası bu süreç daha da farklı gelişecek. Niye? Şimdi de Gabar'da petrolü bulduk. Gabar'daki petrol de çok önemli. Çünkü terörün oralarda bu tür çalışmalara fırsat vermediği yerden şimdi petrolü bulduk ve bu petrolle beraber de yani Erzurum konuşmamda da söyledim, 'Erzurum'un dut pekmezi kıvamında', böyle bir petrol... Şu anda tabii bu bizi daha da güçlü hale getiriyor. Böylece hem doğal gaz hem petrol ve kapasite-rezerv çok çok yüksek. İnşallah artık biz yurt dışına doğal gazda da petrolde de ciddi manada muhtaç olmayacağız. Aybüke öğretmenin ismini de oradaki petrol kuyusuna verdik."

"BUNLARI YARGIDA TERLETECEĞİZ"

Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği öğrencisi Melisa Kiraz'ın "Togg, TCG Anadolu gibi önemli projeleri takip ediyorum. Ancak vatandaşın sofrasında bulunan patates, soğan gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarındaki dalgalanmalar sizce önemli değil mi?" sorusu üzerine Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Önemli olmaz diye bir şey yok. Ama TCG Anadolu da bizim için çok çok önemli. Öbür tarafta İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı, Kızılelma bunlar da bizim için çok önemli. Tabii burada maalesef kendini bilmez bazı kişilerin bu fiyatlar üzerindeki dalgalanmalara neden olduğu ortada. Bir ara nerelere tırmandırdılar fiyatları? Şimdi patates soğan 10-15 liraya düştü. Hadi bakalım, bunu neyle izah edecekler? Fiyat düştü şimdi. Ama şunu çok açık net söyleyeyim. Allah nasip eder inşallah seçimden sonra bir defa bunların yargı yolu açık olmak kaydıyla bunları yargıda terleteceğiz. Çünkü benim milletimi kalkıp da bu tür yollarla sömürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bu bir sömürü organıdır, böyle bir şey söz konusu değil. Tabii bunu şimdi biz seçim sonrası yargı yoluyla da çok daha farklı bir zemine oturtacağız."

"BEN BUNLARIN VAATLERİNİN İNANDIRICI OLANINI HİÇ GÖRMEDİM Kİ"

"Millet İttifakı'nın vermiş olduğu vaatleri inandırıcı buluyor musunuz?" sorusuna Erdoğan, "Ben bu soruyu size sorsam, bu vaatleri siz inandırıcı buluyor musunuz? Ben bunların vaatlerinin inandırıcı olanını hiç görmedim ki. Çünkü her şey yalan üzere bina edilmiş." yanıtını verdi.

"Eğitimde ne vadediyor? Sağlıkta ne vadediyor? Ulaşımda ne vadediyor? Tarımda, enerjide ne vadediyor?" diye soran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları düşündüğünüz zaman, bu vaatlerin içinde basit olanını söyleyeyim. Mesela şu anda 10-11 tane bunlarda büyükşehir belediyesi var. Bu belediyelerde acaba bunlar bu söylediklerimden neler yaptılar? Ben belediye başkanlığı yaptım. Ama benim belediye başkanlığımda biz Haliç'i temizledik. O kokan Haliç, o geçilmez denilen Haliç, o kokudan tamamen arındı. Ama bu arada da biz Haliç Kongre Merkezi'ni yaptık. İstanbul'umuz için önemli bir kongre sarayı haline geldi. Şimdi bu işler lafla olmuyor, icraatla oluyor. Şimdi bunlara bir sorun. Deyin ki, 'CHP'li belediyelerde acaba bir Haliç Kongre Merkezi benzeri var mı?' Şu külliye, işte bizim inşa edip bitirdiğimiz bir yer ve 24 saat burası gençlerimizin emrinde. Kek, çorba, çay, kahve, her şey burada ücretsiz. Şimdi biz bunun benzerini bir de nerede yaptık? İstanbul Rami'de yaptık. Rami de çok muhteşem. Eskiden orası bir kışlaydı, o kışlayı biz şimdi İstanbul'un en büyük kütüphanesi haline getirdik. İçinde farklı bazı orada etkinlikler de sunumlar da var. Orası da aynen burası gibi dolup dolup taşıyor. Eğer kültür diyorsak, eğer sanat diyorsak, mesela Ankara'nın yıllarca bitmeyen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Merkezi'ni biz yaptık. Biz gelene kadar orası yoktu; yaptık, bitirdik ve Ankara, böyle bir Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı kazandı. O da bitmedi, hemen şimdi şurada, yine Cumhurbaşkanlığının dev bir kongre merkezi var. O kongre merkezinde de yıl boyu birçok uluslararası toplantı, bizim kendi toplantılarımız, hepsi orada yapılıyor. Yaklaşık 3 bin kişilik bir salon. Eğer kültür üzerine siz adımlarınızı atmazsanız o ülke kültürsüz olan, şah damarı yok demektir. Ama biz işe buralardan girdik."

"SAVUNMA SANAYİİNE KARŞI ÇIKILIR MI?"

Millet İttifakı'nın savunma sanayiine de karşı çıktığını dile getiren Erdoğan, "Savunma sanayiine karşı çıkılır mı? Biz göreve geldiğimizde Türkiye'nin savunma sanayinde yüzde 20'si yerliydi, maalesef yüzde 80 yoktu. Ama biz ne yaptık? Bu yüzde 20'yi yüzde 80'e çıkardık. Şimdi açığımız yüzde 20. Ama bu arada işte TCG Anadolu'yla dünyaya bir mesaj verdik. Seçim sonrası inşallah şu andaki TCG Anadolu'nun bir büyüğünü yapmak suretiyle mavi denizlerde inşallah Barbaros Hayrettinleri çok daha güçlü hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

TCG Anadolu'nun, İstanbul'da kaldığı süre içerisinde büyük bir ziyaretçi akınına uğradığını vurgulayan Erdoğan, talep üzerine İzmir'e gönderdiklerini belirtti.

Mersin ve Antalya'nın da TCG Anadolu'yu istediğini dile getiren Erdoğan, "Dedik ki şu anda İzmir önümüzde. Dolayısıyla artık seçime kadar İzmir'de Alsancak'ta TCG Anadolu'yu park edeceğiz. Seçimden sonra inşallah yeni bir uçak gemisini daha hallettikten sonra artık diğer yerleri de onlarla beraber dolaştırırız, daha güzel hale getirir." diye konuştu.

"ONLAR LAF, BİZ İŞ ÜRETİYORUZ"

Millet İttifakı'ndan şu ana kadar bütün bu büyükşehir belediyelerinde "Bizim eserimiz de şudur." dediklerini görmediğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eğer siz gördüyseniz beni ikna edin. İstanbulluyum, yok. İstanbul'da biz Atatürk Kültür Merkezi'ni sıfırdan dört dörtlük yaptık. Kültür Turizm Bakanımdan da Allah razı olsun. Şu anda orası sürekli dolup dolup taşıyor. Yeter mi? Yetmez. Daha çok yapacağımız tabii ki işler var. Fakat bunlara bakıyorum Ankara, belediye bunlarda, Allah aşkına söyleyin, 'Ankara'da şunu yaptı.' deyin. Okuyorsunuz burada, üniversitelerdesiniz, bu üniversitelerde şöyle bir Ankara'yı gözlemlediğiniz zaman 'Bunlar yaptı.' diyebileceğiniz bir şey var mı? Arkadaşlar yok. Melih Bey'in belediye başkanlığı döneminde Ankara'da yaptıkları. Mevcut havalimanını biz yaptık ve havalimanından Ankara merkeze bu yolları Melih Bey yaptı. Metroları biz yaptık. Bir tane metro da siz yapın. Yok. Hepsi bizden. Ben şimdi nasıl diyeyim, 'Millet İttifakı da şunları yaptı' diye. İzmir'e bak İzmir de öyle. İzmir'de körfez şu anda rezalet, kokudan geçilmiyor. İstanbul-İzmir arası 7,5 saatti. Peki biz ne yaptık? İstanbul-İzmir arasını 3-3,5 saate düşürdük mü? Düşürdük. Bu da yetmedi. Manisa-İzmir arasında Sabuncubeli Tüneli'ni yine biz yaptık. Onlar laf, biz iş üretiyoruz. Aramızdaki fark bu."

"KIZILAY ÇADIR SATAMAZ"

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay Kırıkhan'da olduğunu anlatan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi öğrencisi Miray Turan, göçük altında kaldığını ve babasını da kaybettiğini belirtti.

Kendisinin 11, babasının ise 20 saat enkaz aldığında kaldığını aktaran Turan'ın, "Benim sorum şu. Birçok arkadaşımızın da aklında olan depremde çadır satan, huzur hakları gibi sebeplerle Kızılay Genel Müdürü ve Kızılay çok fazla gündeme geldi. Bu konu hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum." sözleri üzerine Erdoğan, "Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir." ifadesini kullandı.

"ŞU AN İTİBARIYLA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARINA VARINCAYA KADAR BÜYÜK ORANDA BU İŞİ BİTİRDİK"

6 Şubat'taki depremlerin Türkiye yerine başka ülkelerde gerçekleşmesi halinde o ülkelerin başlarına neler geleceğini soran Erdoğan, "Bütün bunlara rağmen şu an itibarıyla enkaz kaldırma çalışmalarına varıncaya kadar büyük oranda bu işi bitirdik. Şu anda köy konutlarını teslim etmeye teslim almaya başladık. Şimdi kalıcı konutları bir taraftan hızla yapıyoruz. Kalıcı konutların yapımıyla da inanıyorum ki vatandaşlarımıza teslim törenleri başladığı zaman onları daha da rahatlatacağız." dedi.

"LGBT'YE, AK PARTİ OLARAK BİZ ASLA OLUMLU BAKAMAYIZ"

"Sık sık LGBT'ye karşı olduğunuzu söylüyorsunuz. Ayrıca diğer partilere karşı sert eleştirilerde bulunuyorsunuz. Mesela kimi zaman partilileri terörle ilişkili kimi zaman da LGBT'li olmakla suçluyorsunuz. Tüm bunlara bakınca da ayrıştırıcı ya da kutuplaştırıcı bir dil kullandığınız düşünülüyor. Bunlara cevap olarak ne söyleyebilirsiniz?" sorusu üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunları 'ayrıştırıcı' kavramıyla izah edersek bana göre yanlış yaparız. Niçin? Çünkü bu millet özellikle aile kurumunu kutsallaştıran bir millettir. Bizim değer yargılarımız içerisinde aile kurumu çok çok önemlidir. Çünkü güçlü milletler, güçlü ailelerden oluşur. Eğer aileniz güçlü değilse, aile kavramı güçlü değilse o ülkede o milletin yıkımı da çok çabuk olur. Bizim yaklaşımımız burada ve LGBT denilen olay bir defa aile kurumuna sokulmuş bir zehirdir. Bu zehri biz hele hele halkının yüzde 99'u Müslüman olan bir ülke olarak kabullenmemiz mümkün değil. Buradaki hassasiyetimiz özellikle buradan geliyor. Hatta biz aileyi kutsayan anayasa değişikliği teklifini verdik. Ama seçim öncesi tabii buna fırsat olmadı. Şimdi bu konuyla alakalı olarak bizim buradaki değer yargılarımız içerisinde LGBT'ye, AK Parti olarak biz asla olumlu bakamayız çünkü aile kutsiyeti zaten buna müsaade etmez. Bir de bizim özellikle dinimizin gereği bu olduğu için de biz olaya buradan bakıyoruz. Buna biz eyvallah edemeyiz."

"SURİYELİLERİN GÖNÜLLÜ OLARAK DÖNME SÜRECİ BAŞLADI"

Sığınmacılarla ilgili bir soru üzerine Erdoğan, bu işin bir süresinin söz konusu olmadığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Halkının yüzde 99'u Müslüman olan bir ülke olarak ülkesindeki savaş sebebiyle orada yaşam koşulları itibarıyla terör örgütleriyle adeta ölüm kalım mücadelesi veren bir Suriye halkı var. Biz kendilerine şu an itibarıyla 100 binin üzerinde Suriye'nin kuzeyinde konutlar inşa ettik. Hayır kurumları vasıtasıyla devlet olarak ve saire ve bu vesileyle de peyderpey şu anda bizdeki muhacirler bu konutlara göç etmeye başladı. Ama bunları 'Ben gelince tekrar ülkelerine gönderirim. Bunları Türkiye'de yaşatmam.' Ben şahsen böyle bir anlayışa taraftar değilim. Bu bir defa zulüm olur. Ama şimdi de orada yapılan konutlara kendilerinin gönüllü olarak dönme süreci başladı. Bu konuda da elimizden gelen desteği, yardımı veriyoruz. Ama böyle bu CHP'lilerin ifade ettiği gibi, 'Okullarda onlara çok farklı müsamahalar, şunlar bunlar.' Böyle bir şey yok. Vatandaşlık hakkını kazanıp da imtihanlara girmek suretiyle başaranlar, onlara zaten her yer için geçerlidir. Ama bizde de bu tür gerçekten imtihanlara girip başarılı oluyorlarsa; bu gelenlerin arasında doktoru var, mühendisi var, avukatı var. Bu insanlar bizim ülkemize geldiklerinde yani bunlar göçmendir diye biz bunları hemen tekme tokat kovalayalım mı? Bu bir defa insani değil, vicdani değil, hepsinden öte İslami değil. Bunları kapıya koyamayız. Bunların içerisinde hakikaten yaramazlık yapanlar varsa onlar da tabii emniyet güçlerimiz tarafından onlara bedeli ödettiriliyor."

"HÜDA PAR'IN TERÖRLE İLGİSİ YOK"



Hüda Par'ın geçmişte terör örgütüyle anılması, HDP'nin kendisine çıkış yolu araması demektir. Terör örgütüyle alakası yok. Söz konusu olsa bizimle yürümesi söz konusu olmaz. HDP'yle mukayese edilmeyecek bir konumu var. 'Bizim bununla alakamız yok' dediklerine göre, HDP böyle vasıflandırıyor diye böyle mi dememiz lazım. Seçimlere tamamıyla onlar kendi logolarıyla girmek suretiyle adım atmışlar. Parlamentoya girme imkanı yakalamaktır. Söylemleri yapılan yakıştırmaları bizim kabul etmemiz mümkün değil.