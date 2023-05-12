Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Ben buna eyvallah etmem"

Başkan Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde bu yıl "Güçlü Yanım Türkiye" temasıyla düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



Buradan sizlerin aracılığıyla bütün gençlerimize selamlarımı iletiyorum. Türkiye aşığı tüm gençlerimize buradan muhabbetlerimi gönderiyorum.



Konuşmamın bundan sonraki kısmına geçmeden şu muhteşem salonun yapımını birkaç cümleyle ifade etmek istiyorum. Burası belediye başkanlığım döneminde yapıldı. Bunun üstünde İstanbul'un tek tiyatro salonu vardı. "Burayı yıkıp daha mükemmelliğini yapacağız" dedim. O zaman sözde sanatçılar başladılar nutuk atmaya. "Sadece o değil, en büyük kongre merkezini yapacağız" dedim. 40 metre yerin altına girdik. Fakat bu salonun olduğu yer 20 metre derinliğinde, burası 3 bin 800 kişilik salon olarak yapıldı. Buralar yapıldıktan sonra "teşekkür ederiz" diyemediler. Sözde sanatçılar bize hakaret etmeye devam ediyor. Varsın onlar hakaret etsin. Karşımda gördüğüm gençlikle pazara kadar değil mezara kadar yürüyoruz.

Bizi daha fazla çalışmaya teşvik eden aşk işte budur. Sizler bizim yanımızda sağlam durdukça kimse bileğimizi bükemez. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlere gerek desteği vereceğiz. Ödüle layık görülen kardeşlerimizin hepsini tebrik ediyorum. Gümbür gümbür gelen bu gençliği TEKNOFEST'te gördük. Ülkesini ve milletini seven 2.5 milyonu aşgın genç TEKNOFEST'e akın etti.



Gençler, henüz başbakan olmadım seçimleri kazanmışız Avrupa'yı dolaşıyorum. Oğul Bush'u ziyaret ettim. Dedim ki bize İHA SİHA verecektiniz ne olacak. Hemen verin dedi. İHA verdiler ama 2 günlüğüne geldi. O zaman dünürüm Özdemir Bayraktar, adımını attı işte bugünkü İHA SİHA'ların kuruluşunu başlattı. Bazı sahtekarların iddia ettiği gibi arsa asla almadı almaz. O zaman benim dünürüm değildi, dava arkadaşımdır. Sonra kendisine söyledim, biz bu tür yatırım yapanlar devlet olarak destek veriyoruz, gel sen de imkanlardan istifade et. Yok almam dedi. İlk adım olarak İHA'ların kuruluşunu yaptı. Beyin olarak farklı bir beyindi. Beraber yok yürüdük. Evlatları, hanımıyla birlikte adımı attı İHA yaptı, SİHA adımı attı. Bu arada Selçuk Bey de bizim damadımız oldu. Bunlar cins beyinlerdi. İş yürürken İHA SİHA yetmedi Akıncı geldi.

Yurt dışı siparişler de gelmeye başladı. KIZILELMA testleri yapıldı. F-16'ların taşıdığı bombaları taşıma kabiliyetine sahip.

Bu ülkede muhalefet niçin Baykar'a saldırıyor. Akıncı'dan KIZILELMA'ya nice ürünümüz görücüye çıktı. Bunlar niçin hazmedemiyorlar da saldırıyorlar. Erbakan hocamızın da yaptığı Devrim otosuna böyle saldırdılar. Hocamız devrim otosunu yaptı biz de devrin otosunu yaptık.

Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirketlere peşkeş çekenler sizlerin faaliyetlerinden de rahatsızlık duyanlardır.

CHP, İYİ Parti, HDP LGBT'cidir. Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye LGBT sızamaz.

Önümüzdeki dönemde 'Durmak yok yola devam' diyerek aşkla çalışmaya devam edeceğiz.

Bay Bay Kemal Putin'e saldırıyor, Rusya'ya saldırıyor. Ben buna eyvallah etmem. Rusya ile olan münasebetlerimiz ABD ile olan münasebetlerimizden geri değil. Ama Bay Bay Kemal sen devlet yönetimi nedir bilmezsin.